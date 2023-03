Moins de 20 % des professionnels des Tic (technologies de l'information et de la communication) sont des femmes. Avoir plus de femmes dans ces secteurs s'avère pourtant indispensable. Laure Lemaire, directrice d'Interface3, centre de formation pour femmes en recherche d'emploi en informatique, langue et gestion, avance deux raisons principales. "Les pénuries de main-d'œuvre dans le secteur sont importantes. La guerre des talents est encore plus forte qu'il y a quelques années. Avec la crise sanitaire, les besoins en numérisation se sont accrus dans de nombreux domaines. On remarque aussi que, dans les métiers non mixtes, les pénuries sont souvent plus marquées. Les femmes constituent une main-d'œuvre importante. Il faut donc les encourager à se former pour travailler dans ce secteur."

Elle avance une deuxième raison : "Si toutes les catégories de la population ne sont pas représentées parmi ceux qui développent les applications et systèmes informatiques, ceux-ci ne seront pas adaptés à tout le monde. Un homme, par exemple, ne va pas penser à des problématiques spécifiques aux femmes", estime Laure Lemaire. Elle prend l'exemple classique des ingénieurs masculins qui ont conçu les airbags dans les voitures et ne les ont testés que sur des hommes, ce qui fait qu'ils étouffaient les femmes souvent plus menues. "Les employeurs et les décideurs politiques sont convaincus que les femmes doivent être présentes dans l'informatique car on a un grand besoin d'innovation. La diversité dans l'entreprise est essentielle, au-delà de la question du genre. Les femmes se montrent aussi performantes que les hommes. Et dans l'informatique, il n'y a pas de résistance des employeurs comme on peut en avoir dans d'autres métiers", ajoute la directrice de cette ASBL qui a organisé une après-midi de rencontres et témoignages à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars.

Peu d’attrait pour l’informatique

Le problème est que les femmes restent peu attirées par les métiers de l'informatique. Dans les universités et les hautes écoles, elles ne représentent que 10 % des étudiants. "Il est nécessaire de faire plus de sensibilisation pour attirer davantage de jeunes filles dans ces filières. Cela pourrait être, par exemple, leur proposer de faire un stage avant ensemble pour ne pas se retrouver seules, un point négatif souvent souligné par les femmes. Nous avons eu des témoignages de jeunes filles qui s'étaient lancées dans des études d'informatique mais qui avaient arrêté par ce qu'elles s'y sentaient mal à l'aise entourées de garçons uniquement."

La demande augmente cependant chez Interface3 qui accueille un public diversifié composé (pour 60 %) de femmes qui n'ont pas leur diplôme de fin d'humanités ou ont un diplôme non reconnu en Belgique et, pour des métiers plus pointus (développeuse, programmatrice…), de femmes diplômées qui sont en reconversion. "Nous avons pu mettre en place des formations qui attirent plus les jeunes comme celle de développeuse d'applications immersives et interactives (game developer) ou en lien avec la cybersécurité."

Insister sur la formation

L'ASBL a pu développer ces filières innovantes et des formations pointues en IT menant à des compétences "experts" notamment grâce aux subsides du Digital Belgium Skills Fund créé en 2017 par le gouvernement fédéral. "Malheureusement, les aides financières à la formation restent en général trop faibles. L'Europe oblige les États membres à adopter des stratégies pour avoir plus de femmes dans le numérique mais ce sont souvent des petites choses qui se font. Or, pour y parvenir, c'est vraiment la formation qui marche. Avec des personnes bien formées, on résout les problèmes de pénuries, on diminue le chômage et on permet aux entreprises de faire mieux leur business. C'est incompréhensible qu'on n'investisse pas plus dans la formation même si je comprends les difficultés des finances publiques. Pour former un groupe de quinze personnes pendant un an, cela coûte 250 000 euros, soit 85 euros par jour par personne. Mais ces femmes sont certaines d'avoir du boulot après."

Et sur le terrain ? "S’adresser à 100 % des candidats"

Enseignante pendant dix ans, dont quatre passés à Hong Kong, Scheherazad a souhaité se reconvertir. “Je voulais changer de métier mais sans vraiment savoir vers où aller. L’informatique m’intéressait mais je ne me sentais pas légitime dans ce secteur”, raconte la jeune femme qui décide néanmoins de s’inscrire pour la “piscine” du B19 afin d’intégrer cette école de codage. “Je n’ai pas passé mon dernier examen. Cet environnement ne me convenait pas. J’avais besoin d’être plus encadrée.”

Elle découvre alors Interface3 et sa formation de game developer, qu’elle termine en ce moment par un stage chez Infrabel. “Là, j’ai collaboré avec une autre fille qui venait également d’Interface3 sur un jeu pour sensibiliser à la cybersécurité. J’ai travaillé avec des hommes mais également d’autres femmes”, explique Scheherazad qui estime que le fait que peu de femmes se lancent dans l’informatique est un problème de société. “Avec le patriarcat, on a grandi dans un environnement qui nous donne un sentiment d’illégitimité dans des métiers dits plus masculins. Or, on y a autant notre place que les hommes.”

Infrabel est l’une des entreprises qui a l’habitude de collaborer avec Interface3. En trois ans, l’entreprise a engagé huit femmes qui y ont suivi une formation et prend souvent des stagiaires. “Les femmes représentent 13,6 % des employés (12,7 % pour l’informatique) et nous visons les 15 % en 2025, mais nous souffrons de notre image. On nous voit comme une entreprise où l’on travaille le long des voies. Quelque 10 % de notre personnel est dans l’informatique et les télécoms, soit 940 équivalents temps plein”, constate Eric Mercier, CIO d’Infrabel.

Pour faire face à un grand besoin de recrutement dans tous les métiers (qui peuvent être faits par des femmes aussi), le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge mène des campagnes, visite des écoles, collabore avec des centres de formation… “On constate que de plus en plus de femmes postulent au département informatique. Nous en avons besoin car la guerre des talents ne faiblit pas. Il est important de s’adresser à 100 % des candidats potentiels. Leur point de vue est aussi indispensable pour développer des produits car 50 % de nos utilisateurs sont des femmes.”