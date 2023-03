Eric Dor : "Je crains une dégradation de la situation des start-up de la tech plutôt qu’une crise financière"

Résultats des courses : ce week-end, réunions de crises à tous les étages. La Réserve fédérale américaine (Fed), le département du Trésor et la Federal deposit insurance (FIDC) ont dû rapidement agir pour protéger les dépôts des clients et renforcer la confiance dans le secteur financier. Sans trop de succès ce lundi, les marchés étant marqués au fer rouge (-2% en moyenne). Les taux d’intérêt à long terme, eux, piquaient du nez.

Pertes latentes importantes

Mais comment en est-on arrivé là ? "La politique monétaire de la Fed a été extrêmement accommodante avec des taux d’intérêt très bas. Ces taux très bas ont incité les investisseurs à se tourner vers des actifs risqués pour obtenir de meilleurs rendements", explique Eric Dor, professeur d’économie à l’Ieseg (Lille). Et quoi de plus risqué que les projets de start-up, où l’argent a coulé à flots. Nombre de ces entreprises en devenir, qui n’avaient pas spécialement besoin de tout le cash perçu, l’ont donc placé sur les comptes de dépôt de banques comme SVB. Lesquelles, en contrepartie, "ont investi dans des obligations souveraines de long terme, pas de court terme", poursuit Eric Dor.

"La banque SVB s’est donc mise dans une situation très risquée avec une grande partie de ses engagements à court terme, sous forme de dépôts, et une très forte proportion de ses actifs à long terme et à taux fixes." On voit poindre le nœud du problème : avec la hausse des taux, ce type de banque a dû mieux rémunérer l’épargne, sans possibilité de voir ses recettes augmenter, les taux des obligations à long terme restant inchangés. Ajouter à cela que la hausse des taux a automatiquement fait baisser la valeur des actifs obligataires achetés à long terme (d’où des pertes latentes colossales), et le cocktail ne pouvait être que détonnant. La méfiance s’est installée sur ces institutions, l’argent a commencé à être retiré. Avec l’effet boule de neige classique que l’on connait en pareil cas de figure. Les retraits se sont intensifiés de la part des clients de la banque. La faillite était inéluctable.

Eric Dor, directeur de la Recherche à l'IESEG. ©Christophe Bortels

La réaction des marchés semble exagérée et les craintes d’une nouvelle crise financière systémique (comme en 2008) semblent peu probables

Question : un effet de contagion est-il plausible ? "", estime le professeur d’économie. SVB a souffert de ses liens avec les start-up, tandis que Silvergate Capital Corp. et Signature Bank ont davantage été victimes de leurs relations étroites avec le monde des cryptoactifs, lui-même fortement secoué, notamment après l'effondrement de la plateforme FTX.

Mais ce qui se passe dépasse la raison, pour Eric Dor. "Bien sûr, certaines banques qui ont connu une forte croissance de leurs dépôts récemment, et qui ont un bilan déséquilibré, pourraient avoir les mêmes problèmes". Toutefois, le fait que ce dimanche les superviseurs américains aient dû intervenir pour garantir l'accès des clients à leur argent déposé à la banque californienne après une vague de retraits bancaires ne rassure pas. Les autorités tentent donc de clamer le jeu.

Le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Hebestreit, a déclaré "qu'il ne voyait pas de comparaison avec cette crise mondiale de 2008. La situation critique de la branche allemande de la SVB ne constitue pas une menace pour la stabilité financière", car elle n'a "pas une importance systémique", a aussi déclaré en matinée la Bafin, gendarme du secteur financier allemand. Le président américain lui-même y est allé de son message rassurant ce lundi, insistant sur le "maintien d'un système bancaire résilient" et de la nécessité de "protéger la reprise économique historique des Etats-Unis", selon la Maison Blanche. "Vos dépôts seront disponibles quand vous en aurez besoin", a déclaré Joe Biden. Il a également promis que les contribuables américains ne seraient pas responsables des pertes d'une faillite bancaire, et a appelé le Congrès à "renforcer" la régulation du secteur.

Et le secteur technologique, là-dedans?

Bref, les autorités veulent à tout prix éviter une panique sur les marchés et des retraits en masse des clients des banques, un "bank run" aux effets potentiellement dévastateurs. Si Eric Dor se montre circonspect sur l’effet de contagion, en revanche, il relève "une possible dégradation de la situation des start-up du secteur technologique plutôt qu’une crise financière. En effet, énormément de start-up technologiques ont leur argent bloqué car il était déposé auprès de SVB. Ces entreprises sont confrontées à des difficultés imminentes pour payer leurs salaires et fonctionner normalement. Si cela conduisait à leur liquidation, c’est tout le potentiel d’innovation de ces start-up qui serait perdu, avec de grosses conséquences sur la croissance économique à long terme. C’est un sujet de préoccupation", conclut-il.