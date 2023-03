La New-Yorkaise Signature Bank est la 21e banque américaine, avec des actifs estimés par la Fed à 110 milliards de dollars, fin 2022. Sa défaillance est la troisième plus importante de l'histoire des Etats-Unis, derrière SVB et Washington Mutual, en 2008. "Aujourd'hui, nous prenons des mesures décisives pour protéger l'économie américaine en renforçant la confiance dans notre système bancaire", ont indiqué Fed, Trésor et FDIC dans leur communiqué. "Cette initiative va permettre au système bancaire américain de continuer à jouer son rôle vital de protection des dépôts et d'accès au crédit pour ménages et entreprises", ont-ils poursuivi.

L'Agence de garantie des dépôts (FDIC), émanation du gouvernement américain, avait déjà pris vendredi le contrôle de Silicon Valley Bank, au bord de l'implosion sous l'effet de retraits massifs de ses clients. Si les grandes banques ont jusqu'ici été épargnées, plusieurs établissements de taille moyenne ou régionale ont dévissé en Bourse vendredi, fuis par des investisseurs inquiets.