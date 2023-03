Le prix de l'électricité restera lié à celui du gaz

Face à cette crise, plusieurs Etats membres, dont l’Espagne et la Grèce, ont réclamé une remise à plat du système actuel de formation des prix de l’électricité. Pour rappel, ce système prévoit que les unités de production les moins chères (renouvelable puis nucléaire) sont activées avant les unités les plus chères (charbon puis gaz, ou l’inverse). Et c’est le prix de la dernière technologie mise en route, souvent une centrale au gaz, qui fixe les prix de l’électricité sur les marchés de gros. C’est via ce mécanisme, appelé merit order, que la flambée des prix du gaz a "contaminé" les prix de l’électricité.

La Commission européenne a présenté, ce mardi, sa proposition destinée à réformer le marché de l’électricité. Sans surprise, l’exécutif européen ne veut pas révolutionner le système actuel. Il est toujours prévu que ce soit la dernière technologie mise en route qui fixe les prix de l'électricité.

"Une réforme majeure du marché de l’électricité pourrait facilement mettre 5 ou 10 ans avant d’être mise en place, explique un haut dirigeant européen. Or il faut que notre proposition soit appliquée rapidement, dans le courant de l’année". Par ailleurs, la Commission a fait savoir que le mécanisme actuel a fait épargner 34 milliards d'euros par an, au cours des vingt dernières années.

La Commission européenne compte donc s’y prendre autrement pour éviter, à l’avenir, une flambée des prix de l’électricité. Ainsi, l’exécutif européen espère déployer massivement des énergies renouvelables au cours des prochaines années. "Plus il y aura du renouvelable dans le mix électrique, moins les prix seront fixés par les centrales au gaz", résume ce haut dirigeant européen. La Commission veut aussi créer un "tampon" entre les marchés de gros à court terme et les prix payés par les consommateurs.

Booster les PPA

Pour ce faire, la Commission propose de booster le marché des contrats d’achat d’électricité à long terme (power purchase agreement ou PPA). Un PPA permet à un producteur, souvent renouvelable, de vendre son électricité à un prix déterminé sur une longue période (5 à 20 ans). L’acheteur peut être un fournisseur d’énergie, une entreprise ou une collectivité… L’idée de la Commission européenne est de booster le marché des PPA, ce qui permettrait à plus d’acheteurs d’accéder à des prix fixés pour une longue période. Et le fait d'avoir plus d'acheteurs de PPA devrait aussi booster l'offre d'électricité renouvelable, espère la Commission.

Une réforme du soutien public

Par ailleurs, la Commission européenne veut réglementer la façon dont les Etats soutiennent les projets de production d’électricité renouvelable, voire nucléaire. La Commission propose en effet que les subsides à la production d’électricité renouvelable ou nucléaire soient exclusivement octroyés sous forme de "contract for difference" (ou CFD). Ce type de contrat prévoit, par exemple, qu’un parc éolien ou une centrale nucléaire reçoivent 70 euros par MWh d’électricité. S’ils vendent au dessus de 70 euros, ils doivent verser la différence à l'Etat. S'ils vendent en dessous de 70 euros, c'est l'Etat qui comble la différence.

Le grand avantage de ce système est qu’il permet de capter automatiquement les surprofits réalisés par le renouvelable et le nucléaire en cas de flambée des prix de l’électricité. Et la Commission européenne propose que l'argent récolté via le mécanisme soit obligatoirement redistribué au consommateur d’électricité.