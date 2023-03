Un calme de surface revient pour le moment en Bourse en attendant la BCE

En ce qui concerne les places américaines, elles sont partagées en tout cas pour ce qui concerne les contrats de futures. Le Dow est en légère baisse alors que le Nasdaq serait en légère reprise, mais ici aussi, avant l’ouverture des places américaines, il y a énormément de volatilité. L’indice VIX appelé aussi "l’indice de la peur", est au plus haut depuis 5 mois.

Du mouvement attendu à la BCE

Où en est-on sur les autres paramètres que l’on peut suivre ? Le marché se calme un petit peu sur le pétrole, qui recule encore de quelques dixièmes de pour-cent autour de 74 dollars le baril pour ce qui concerne le pétrole Brent. L’or, également suivi durant les périodes de tension, est encore recherché et a franchi les 1 900 dollars, à 1 918 dollars pour le moment. Sur le marché des changes, l’euro se reprend légèrement face au dollar. L’euro avait chuté mercredi à la suite des craintes d’une nouvelle crise bancaire.

C’est donc l’accalmie pour le moment, mais évidemment, on va suivre ce qu’il va se passer cet après-midi à l’ouverture de Wall Street et aussi après l’annonce probable de la hausse d’un demi-pour-cent des taux de référence de la BCE, la Banque centrale européenne. La fuite des investisseurs vers la sécurité a toutefois modifié quelque peu la donne sur le front des taux d'intérêt à long terme. Les obligations ont été recherchées, leurs prix ont grimpé, ce qui a mécaniquement fait reculer les rendements à long terme. Théoriquement, il y a là les bases d’un retour des investisseurs vers les actions les plus déprimées ces derniers jours.

A la Bourse de Bruxelles, aussi, le calme est revenu et l'indice Bel 20 reprend 0,34 % aux alentours de 11H00. Les actions du groupe KBC sont à l'équilibre, mais au sein de l'indice directeur de notre marché, à l'exception de Proximus qui est recherchée, on ne sent pas de courant acheteur décisif.