La Belgique ne récolte aucun Mipim Award mais se console avec une distinction pour Besix Red

Consolation pour notre pays, Besix Red, la société de promotion immobilière du groupe belge Besix, a tout de même été récompensée pour la Sluishuis d'Amsterdam dans la catégorie Meilleur projet résidentiel.

Ont également été couronnés la Deloitte University EMEA (France) dans la catégorie Meilleur projet alternatif; l'université des sciences et de la technologie à Guangzhou (Meilleur projet culturel, sportif et éducatif); le projet allemand Lanserhof Sylt (Meilleur projet de loisirs et de tourisme); l'usine suisse de haute horlogerie Audemars Piguet (Meilleur projet industriel et logistique); la Quay Quarter Tower de Sydney (Meilleur projet de bureaux); les Ateliers Gardens de Berlin (Meilleur projet de reconversion urbaine) ou encore La Baie des Rois, au Gabon (Meilleur méga-projet de développement).

Le projet Morland Mixité Capitale - qui a pour objectif de réhabiliter l'ancien site administratif de la préfecture de Paris - a quant à lui décroché le prix spécial du jury.

La cérémonie des Mipim Awards constitue traditionnellement le point d'orgue du Mipim. Après plusieurs années en pointillé en raison de la crise sanitaire, ce dernier a attiré à Cannes quelque 23.000 professionnels du secteur. Sa prochaine édition est prévue du 15 au 18 mars 2024.