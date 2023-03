La Bruxelloise Shauna Dewit, qui fêtera bientôt ses 24 ans, fait partie de cette jeune génération de créatrices et créateurs de contenus de plus en plus courtisés par les marques. Il est vrai qu'elles et ils peuvent se prévaloir d'une audience souvent spectaculaire qui permet de cibler les jeunes accros aux réseaux sociaux : Shauna Dewit compte ainsi plus de 1,5 million d'abonnés sur TikTok et 600 000 sur Instagram. Un succès qui lui a permis de rentrer récemment dans l'écurie des talents gérés, de manière exclusive, par BeInfluence, la start-up belge spécialisée dans le métier de l'influence (lire LLEwe du samedi 4 mars 2023) et qui nourrit des ambitions européennes.

"Je préfère que l'on me qualifie de créatrice de contenus que d'influenceuse, qui est un terme perçu plus négativement aujourd'hui. J'ai commencé il y a trois ans, pendant le premier confinement. Comme je m'ennuyais, j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok d'abord pour amuser mes amis. Ma communauté a grandi en deux semaines et il y a eu un buzz monumental. Je n'ai pas très bien compris ce qui s'est passé…", nous raconte Shauna Dewit.

À la télé également

La jeune femme crée aussi dans la foulée une chaîne Youtube, où on la retrouve dans des vidéos drôles. Et depuis peu, elle est également présente sur le petit écran. Shauna Dewit a ainsi sa propre émission sur Pickx+, la chaîne linéaire de Proximus, qui s’appelle Offline.

On peut aussi la retrouver comme chroniqueuse dans Culture Club (Tipik) mais aussi dans la saison deux de la téléréalité Les Traîtres sur RTL-TVI. Et elle a son diplôme de réalisatrice…

Une visibilité médiatique qui consolide sa notoriété auprès d'un public plus large, ce qui est évidemment aussi un plus pour les marques. "Le futur est aux réseaux sociaux même si je trouve cela un peu triste… Les marques font de plus en plus appel à des créatrices et créateurs de contenus car les nouvelles générations de consommateurs sont aujourd'hui davantage sur leurs téléphones que devant la télévision. Pour augmenter leur visibilité, les marques doivent obligatoirement miser sur les réseaux sociaux", explique-t-elle.

"Identité propre, mental d’acier…"

La jeune femme n'en garde pas moins un certain recul par rapport aux dérives des réseaux sociaux. "Même si, ironiquement, j'ai pu y saisir plein de belles opportunités et que cela m'a permis de faire plein de rencontres incroyables, cela peut être un monde parfois très toxique, très narcissique et très faux. Certaines études ont montré que la consommation d'un grand nombre d'informations en peu de temps, notamment sur TikTok, pouvait être très néfaste pour le cerveau et la santé mentale."

Ce qui fait pour elle une bonne créatrice de contenus ? "Assurément de l'authenticité, une identité propre, un mental d'acier pour résister à la pression constante, un sens de l'organisation et une créativité de tous les instants", répond-elle.

Aujourd'hui, Shauna Dewit est ambassadrice numérique pour le Télévie et participera à l'opération Clean Walker qui a pour but de nettoyer les rues de Bruxelles le 23 avril prochain.

Elle est ambassadrice numérique pour Nespresso et la Stib, dont elle fait la promotion sur les réseaux sociaux des produits et services. "C'est moi qui ai le dernier mot sur le fait d'accepter de travailler avec telle ou telle marque. Il y a beaucoup de choses que je n'accepterai jamais : promouvoir des marques liées à l'alcool, au tabac, à la drogue… J'ai mes valeurs et principes et une responsabilité vis-à-vis de ma communauté. Je teste aussi avant les produits car je n'ai pas envie de faire de la publicité mensongère."

"Certains font la promo d’arnaques"

La jeune créatrice de contenus vit aujourd'hui de ses différentes activités. Avec de grosses rentrées financières à la clé ? "Cela dépend de la demande, des marques, des mois… Ce n'est pas très stable. Les réseaux sociaux, on peut en vivre mais on ne sait pas de quoi le lendemain sera fait. Du coup, je suis heureuse d'avoir ce job à la télé qui me procure un revenu mensuel stable. C'est une sécurité."

Shauna Dewit se désole enfin des scandales et pratiques douteuses de certains qui peuvent ternir l'image de toute cette nouvelle génération de professionnels de l'influence. "Certains influenceurs font la promotion de conneries ou d'arnaques. Ils ne visent que leur cachet à court terme et ne regardent pas plus loin. Les abonnés, ce ne sont pas que des chiffres. Ce sont des humains. On peut vraiment influer sur la vie des gens et il faut faire attention à cela…", conclut-elle.