La grandeur d’une société devrait se mesurer au soin qu’elle apporte à l’éducation. Fonction fondamentale de l’être humain, qui trouve sa satisfaction et son accomplissement dans la capacité à grandir, à mieux comprendre le monde, afin de pouvoir y prendre sa place au mieux.

Les entreprises elles-mêmes sont des organismes apprenants, comme magnifiquement explicité dans ce classique du business qu'est The Fifth Discipline de Peter Senge (MIT).

La capacité d’apprendre et de s’adapter à l’environnement est certainement une caractéristique qui se retrouve à toutes les échelles, depuis l’individu, le groupe, l’organisation, la société tout entière.

Nous avons coutume de considérer l’éducation comme l’apanage des institutions classiques que sont l’école obligatoire et l’enseignement supérieur. Pourtant, on sait que nous apprenons de mille manières, y compris de façon bien plus informelles, via des collègues, des lectures ou des vidéos. YouTube est devenu, pour celui qui sait y chercher, un répertoire infini de formations sur les sujets les plus divers, parfois de façon très pointue.

J’ai un intérêt particulier pour ceux que j’appelle les "entrepreneurs de l’éducation" : ces esprits pionniers qui voient un "manque" dans l’offre éducative, et, en quelques mois, avec très peu de soutien, parviennent à monter une formation d’un jour, une semaine ou un mois, sur un sujet nouveau, et rencontrent leurs premiers élèves. C’est ainsi que sont nées des initiatives telles que BeCode, Molengeek, le Campus 19, EducIT et une brochette d’autres.

Dans leur variété, elles répondent à des besoins particuliers et nouveaux (on a vu des écoles de code pour réfugiés).

La caractéristique qui rend ce mode d’éducation plus nécessaire que jamais, c’est sans doute leur adaptabilité : on répond de façon appropriée (il n’est pas toujours nécessaire de faire un master universitaire), à des besoins récents (on peut songer au boom des besoins en cybersécurité).

On veut souhaiter longue vie à ces formes nouvelles d’éducation qui viennent complémenter idéalement les formations classiques et structurées (qui restent bien nécessaires également, bien entendu).