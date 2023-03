L'argument selon lequel la copie étouffe la créativité est intuitivement séduisant. Qui va créer si les autres sont libres de chaparder ? Les partisans de ce point de vue ont tendance à supposer qu'il est évident que des lois strictes sur les brevets et les droits d'auteur sont essentielles pour maintenir la créativité, et qu'une protection accrue est préférable à une protection moindre. Dans certains cas, la copie stimule en fait l'innovation, dans d'autres, les normes sociales protègent les intérêts des créateurs et maintiennent l'innovation en éveil. Les détails varient, mais dans tous ces cas, la copie tend à conduire à la transformation plutôt qu'à la décimation.

Le but du droit d’auteur est de promouvoir la créativité en empêchant la copie : si tout le monde pouvait imiter, personne n’innoverait. Selon cette logique, nous devrions être condamnés à des choix alimentaires traditionnels et sans inspiration, puisque dans le monde de l’alimentation, il est facile et légal de copier.

Mais le monde réel ne suit pas cette logique. En fin de compte, presque tout ce qu’un chef de cuisine fait de créatif - à l’exception des descriptions des plats dans le menu, qui sont au moins partiellement protégées par le droit d’auteur - peut être copié par un autre chef de cuisine. En fait, nous vivons un âge d’or de la cuisine.

Une nouvelle technologie redoutable

Par ailleurs, dans les années 1980, l’industrie cinématographique a tenté d’utiliser la loi sur le droit d’auteur pour éliminer une nouvelle technologie redoutable, le magnétoscope. Cette tentative, motivée par la crainte que les Américains ne commencent à copier des films et des émissions de télévision chez eux, a échoué de justesse et ce marché est devenu une énorme source de profit pour Hollywood, faisant entrer dans les caisses des studios de cinéma bien plus de dollars que la piraterie n’a jamais pu en dérober. L’histoire du magnétoscope montre que la relation entre la copie et la créativité est loin d’être simple. L’industrie cinématographique craignait la capacité du magnétoscope à copier, mais elle a découvert par la suite que la copie créait des marchés plutôt qu’elle n’en tuait, ce qui a permis à l’industrie de se développer et d’alimenter la créativité future.

La copie n’est pas toujours aussi bénigne, ni aussi lucrative. Les règles relatives à la copie ont un rôle important, voire essentiel, à jouer dans notre économie et dans notre monde. Mais ce rôle est beaucoup plus nuancé que beaucoup ne le croient. Les grandes industries survivent et prospèrent même en dépit de la copie et, dans certains cas, la copie les rend plus productives. Ceci étant, il reste des leçons utiles sur la manière dont les interdictions de copie sont nécessaires et sur le moment où elles le sont. Cela est d’autant plus vrai dans un monde où les progrès technologiques ont rendu la copie de plus en plus facile.