Qui sont les trois hommes au cœur de l’incroyable saga boursière Euronav ?

Dans cette saga à rebondissements, il y a trois principaux acteurs. D’un côté, il y a Alexander Saverys, qui descend des propriétaires du chantier naval Boel basé à Tamise, en Flandre orientale, tombé en faillite en 1994. Depuis toujours, sa famille a baigné dans le monde des bateaux.

La nouvelle génération d’armateurs

Alexander Saverys, CEO de CMB-TECH.

Marc Saverys, le père d’Alexander, joue lui aussi un rôle central. C’est lui qui est derrière le rachat de la Compagnie Maritime de Belgique (CMB), en 1991, quand cette dernière était dans les mains de la Société générale de Belgique. Achetée à un bon prix (250 millions d’euros), il en a fait une affaire florissante. En 2004, les activités de CMB sont scindées. Le transport de pétrole brut est logé dans Euronav, qui entre en Bourse à un prix de 18 euros par action. Dans les années qui suivent, Marc Saverys (de concert avec sa sœur Virginie) réduit sa participation dans Euronav et se recentre sur CMB, spécialisée dans le transport en vrac sec. Il cède la direction de CMB à son fils Alexander en 2014. Ce dernier travaille main dans la main avec son frère Ludovic, qui occupe la fonction de directeur financier.

Ces deux hommes, autour de la quarantaine, incarnent une nouvelle génération d’armateurs. Celle qui croit aux énergies vertes et à l’hydrogène en particulier. C’est d’ailleurs l’axe de développement de leur filiale CMB Tech qui est encore en phase de développement. Il y a quelque temps, Alexander Saverys approche le conseil d’administration d’Euronav pour lui proposer de fusionner avec CMB Tech. Il essuie un refus catégorique, qui lui reste au travers de la gorge. Après ce niet, la famille Saverys décide de monter en puissance dans l’actionnariat d’Euronav. Aujourd’hui, elle en détient 25 % du capital. C’est elle qui a demandé de convoquer l’assemblée de ce jeudi, avec un ordre du jour pour le moins inhabituel. Elle demande la démission des cinq administrateurs actuels et propose de nommer cinq nouveaux administrateurs, dont deux non-indépendants (Marc Saverys et Patrick De Brabandere, administrateur de CMB). Pour elle, le conseil d’administration actuel, où il n’y a aucun représentant des deux principaux actionnaires détenant chacun 25 % (les Saverys et le Norvégien John Fredriksen), n’est pas légitime. À ses yeux, il est temps que les actionnaires aient leur mot à dire.

L’Onassis norvégien

John Fredriksen, patron de Frontline. ©D.R.

Le deuxième protagoniste est l’armateur norvégien John Fredriksen. Via la société Frontline qu’il contrôle, il navigue dans les mêmes eaux qu’Euronav. On appelle parfois ce fils de soudeur de navires de 78 ans l’Onassis norvégien, tant sa richesse est immense. Il contrôle aussi Mowi, la plus grande entreprise d’élevage de saumon au monde. Il a la réputation d’être intuitif, mais aussi d’être un négociateur coriace dont le goût du risque lui vaut une réputation sulfureuse. Pendant la guerre Iran-Irak dans les années 1980, il a commencé à exporter du pétrole iranien vers la Syrie. Fredriksen était alors appelé “la bouée de sauvetage de l’ayatollah Khomeini”. Accusé de fraude fiscale à la fin des années 1980, il a même fait quatre mois de prison. C’est derrière les barreaux qu’il aurait appris à tricoter des pulls pour ses filles jumelles Kathrine et Cecile. Il a été rapidement libéré car le pouvoir judiciaire n’a pas été en mesure d’étayer l’accusation qu’il a toujours niée.

En avril 2022, sa société Frontline et Euronav annoncent un projet de fusion afin de créer la plus grande société de transport de pétrole au monde. Le nouvel ensemble doit compter 140 à 150 bateaux (dont 75 pour Euronav si l’on prend compte les 6 en construction). L’opération doit se faire par un échange d’actions. Dans les faits, c’est John Fredriksen qui prend le contrôle d’Euronav.

Très vite après l’annonce de ce rapprochement, les Saverys disent qu’ils s’y opposent. Ils ne croient pas à l’argument des économies d’échelle. Pour eux, il ne faut pas se faire d’illusion, ce sera, une fois encore, un “joyau” de l’économie belge qui file dans des mains étrangères.

Ce blocage ferme et définitif n’avait sans doute pas été anticipé par John Fredriksen, dont les relations avec Marc Saverys ont toujours été, paraît-il, assez cordiales, les deux hommes se croisant dans le petit monde du shipping.

Les mois passent et le projet de fusion tarde à se concrétiser. Visiblement, il y a un problème quelque part. Mais où ? Du côté d’Eunorav, on met notamment en avant la difficulté de transférer le siège du futur groupe à Chypre, pourtant un pays de l’Union européenne. Frontline était jusque-là basé dans le paradis fiscal des Bermudes. Mais la direction se montre convaincue que John Fredriksen reste un fervent défenseur de la fusion.

Coup de théâtre en janvier de cette année quand Frontline annonce qu’il met fin unilatéralement au projet de fusion. Dans le communiqué, pas un mot d’explication. Pour le conseil d’administration d’Euronav, c’est la douche froide. L’action qui était montée à 21 euros avant l’arrêt du projet dégringole en Bourse. Le marché n’aime pas les incertitudes. Elle s’est légèrement redressée depuis. Ce mardi, elle se traitait autour des 16 euros.

Le CEO ambitieux d’Euronav

Hugo De Stoop, CEO d'Euronav. ©Alexis Haulot

Le troisième protagoniste est Hugo De Stoop, le CEO d’Euronav, qui incarne la position du CA actuel. Cette fusion devait être l’apothéose de sa carrière. Il avait été choisi pour diriger la nouvelle entité.

Pendant les roadshows auprès des actionnaires qu’il a organisés ces dernières semaines, il a continué à marteler que le meilleur avenir pour Euronav est de rester un pure player dans le transport de pétrole but. Il n’en démord pas sur les avantages d’une consolidation. Il ne croit pas à la stratégie de CMB d’une diversification, qui passerait par le développement des énergies vertes.

Cet ingénieur civil de formation a fait une grande partie de sa carrière chez Euronav. Il a même été un proche collaborateur de Marc Saverys. Certains diront même qu’il fut son protégé. Il connaît toutes les arcanes de cette société cyclique dont le chiffre d’affaires est directement lié au prix du fret. Pour le moment, la conjoncture est plutôt favorable grâce notamment à la relance de l’économie chinoise qui va de pair avec une hausse de la demande de pétrole. Un des enjeux majeurs du management est de bien gérer la flotte, c’est-à-dire vendre les bateaux au plus cher et les acheter au plus bas. Pour l’actionnaire de la première heure, la plus-value se traduit plus par la distribution d’un dividende généreux (18,65 dollars par action depuis 2004) que par une hausse du cours.

L’arrêt du projet de fusion est un coup très dur pour le CEO. Il impute une partie de cet échec au blocage des Saverys. On aura compris que ce n’est plus vraiment la grande entente entre les deux camps. Mais cet homme ambitieux refuse de s’avouer vaincu. Travaillant à l’unisson avec le conseil, il veut mettre toutes les chances de son côté, ce qui signifie aussi sauver son job. Il a lancé une procédure d’arbitrage sur le fond contre Frontline pour obtenir des indemnités. En attendant une décision qui ne tombera que dans des mois, le CA a joué la montre avant l’AG en lançant une procédure d’urgence (pour neutraliser le vote de Fredriksen) qu’il a perdue.

À la veille de l’assemblée, une des questions est de savoir si ces actions auront des conséquences sur les relations avec John Fredriksen. Vont-elles influencer le vote de ce jeudi ? Hugo De Stoop n’a cessé d’expliquer qu’il n’avait pas d’autre choix que d’aller en justice. Mais l’armateur norvégien ne lui en tiendra-t-il pas rigueur ? Ne sera-t-il pas tenté de voter, comme la CMB, la démission du CA actuel (ce qui voudrait dire aussi que les jours d’Hugo De Stoop seraient comptés) ? C’est le suspense total. Seul le vote sur les administrateurs non indépendants présentés par Frontline (John Fredriksen et Cato Stonex) et CMB (Marc Saverys et Patrick De Brabandere) semble acquis. Les deux premiers actionnaires devraient voter pour leurs candidats comme le recommande d’ailleurs le conseil d’administration actuel.

Au moment du vote sur les membres du CA actuel, le Norvégien pourrait aussi s’abstenir ou alors voter la démission de certains administrateurs actuels et pas d’autres. Dans ce cas-là, l’attitude des autres actionnaires pourrait être déterminante. Dans les 50 % du capital qui ne sont pas contrôlés, il y a un peu moins de 20 % dans les mains de petits porteurs et environ 30 % d’institutionnels. Ces derniers se montrent favorables à une stratégie de consolidation. Ils devraient dès lors suivre l’avis des deux plus grandes agences de recommandation en matière de vote (ISS et Glass Lewis) qui soutiennent la position du CA actuel et donc pas celle de la CMB.

On l’aura compris, c’est une assemblée cruciale qui a lieu ce jeudi. Mais elle ne marquera certainement pas la fin de la saga.