La crise bancaire bouscule les portefeuilles : quels placements privilégier ?

Pour Arnaud Delaunay, responsable du département d’analyse financière chez Leleux Associated Brokers, le calme est tout relatif. “Les grands indices boursiers ne semblent pas trop affectés par les secousses actuelles. Mais en fait, leur stabilité relative masque des dégagements des gestionnaires qui vendent les valeurs les plus fragiles, les petites banques, les capitalisations moyennes, au profit des poids lourds de la cote, des valeurs de premier plan comme LVMH, Nestlé, ou même les géants technologiques américains. C’est ce qui explique la résistance des indices”. Pour Arnaud Delaunay, il y a une peur dans le marché qui se remarque par la faiblesse d’entreprises de taille moyenne, et des obligations à haut rendement.

Un secteur sous tension depuis 2008

La réaction épidermique des investisseurs à la faillite de la banque américaine Silicon Valley Bank est-elle révélatrice d’un malaise du secteur? “C’est évident. Une banque américaine s’effondre, et c’est le secteur financier européen qui trinque le plus… Clairement, les transferts de capitaux vers la Bourse et les obligations trahissent les craintes des investisseurs par rapport à leurs liquidités en compte. La défiance envers les banques n’est que le reliquat de la crise des subprimes en 2008. Depuis, les banques européennes sous-performent manifestement”.

Faut-il suivre le courant du marché aujourd’hui ? “Oui, on achète des actions, des obligations souveraines ou corporate de bonne qualité, et les grandes capitalisations”. Même dans un marché qui semble se calmer ? “Il semble se calmer, et l’indice de la peur, le fameux ViX, semble le confirmer. Mais c’est un indice calculé sur base de l’indice S&P 500 représentatif de grosses valeurs”, conclut Arnaud Delaunay.

Les américaines plus solides ?

Pour Guillaume Duchesne, responsable de la gestion au sein de la Banque Transatlantique Belgique, la situation reste indécise. “Ça part dans tous les sens, un jour ça monte, le lendemain ça chute, et il y a de la volatilité. Nous avons opté pour une surpondération dans le secteur des valeurs de croissance américaines. L’an passé, c’était un peu difficile à assumer puisqu’elles ont subi le marché. Mais nous avons le sentiment actuellement que les places américaines sont plus résilientes, que leur évolution est plus lisible”. Mais la crise bancaire a bien démarré aux États-Unis… “Oui, et cette crise a modifié les scénarios économiques. Avant, on parlait d’un atterrissage en douceur dans le cadre de la hausse des taux courts par les banques centrales. Ce début de crise appelle d’autres perspectives et l’on parle maintenant d’un scénario plus dur, de récession. Dans cette perspective, les valeurs de croissance américaines nous semblent plus sûres”.

Le retour des investisseurs vers les obligations change aussi la donne sur le front des taux d’intérêt ? “En effet, il y a à nouveau un marché actif sur les obligations. Mais le principe d’une récession, même avec de nouvelles hausses des taux à court terme par les banques centrales, annonce le probable blocage de la hausse des taux à long terme”. Pour Guillaume Duchesne, l’heure est donc à nouveau à la sacro-sainte diversification des actifs prônée par les banquiers. En excluant les actions des banques ? “Non, il faut en avoir, mais en visant les groupes les plus solides, comme BNP ou JPMorgan qui peuvent même bénéficier des craintes des investisseurs en récoltant de nouveaux dépôts. Cela étant, au vu de la réaction rapide et coordonnée des autorités financières, il ne faut pas trop faire le parallèle avec la crise de 2008. Mais voilà, le problème c’est que la confiance, ça ne se décrète pas”.

Des nouvelles plutôt rassurantes pour le secteur bancaire

La nouvelle est tombée dans la nuit de dimance àlundi : la banque américaine First Citizens va racheter l’essentiel de sa compatriote Silicon Valley Bank (SVB), dont la faillite annoncée le 10 mars a déclenché un vent de panique sur le secteur bancaire mondial. First Citizens va reprendre “l’intégralité des dépôts et prêts” de SVB, et “les 17 agences de SVB ouvriront en tant que First Citizens” ce lundi, a annoncé dans la nuit de dimanche à lundi le régulateur bancaire américain (FDIC) dans un communiqué.

La transaction porte notamment sur 72 milliards de dollars d’actifs, rachetés avec une décote par First Citizens. En outre, SVB avait 119 milliards de dépôts, détaille la FDIC. Le mécanisme américain de garantie des dépôts, géré par la FDIC, va de son côté absorber quelque 20 milliards de dollars de pertes.

“L’opération de résolution semble avoir été conduite avec célérité et laisse penser que le système bancaire est plus résilient que les craintes actuelles”, a commenté Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche de la Banque Postale AM. En Europe, la remontée de Deutsche Bank des valeurs bancaire mais sans arriver à compenser la chute de vendredi amenuisait les craintes d’un effet de contagion.

Sur le front de Credit suisse, la surprise est venue de son premier actionnaire (avec 10 %), la Saudi National Bank dont le président Ammar al-Khudairy a annoncé sa démission “pour des raisons personnelles”. Ce dernier avait été accusé d’avoir précipité la chute du cours de Credit suisse en déclarant quelques jours avant le rachat par UBS qu’il n’était pas question d’augmenter la participation de SNB dans la banque suisse.