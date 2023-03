Pas un mot sur les distributeurs de billets dans le rapport Febelfin… Étonnant ?

À lire aussi

Febelfin se justifie en nous expliquant que “les chiffres (sur les ATM) ne sont pas encore disponibles. Ils seront en principe publiés à la mi-avril”. Même explication sur le nombre d’agences. “Un communiqué sera fait, qui reprendra les chiffres consolidés”, affirme Febefin. En 2021, le pays comptait 3 809 agences contre près de 8 000 quinze ans auparavant. À propos des retraits de cash, la fédération rappelle que les chiffres publiés l’année dernière confirment une forte diminution (de moitié sur dix ans).

Bientôt un protocole

L’explication sur les ATM vaut ce qu’elle vaut car on sait que le sujet est très sensible. Il fait l’objet d’âpres discussions entre le gouvernement et Febelfin. L’objectif est d’obtenir une meilleure couverture du pays suite à de nombreuses plaintes (c’est en Belgique qu’il y en a le plus d’après une étude de la BCE). Trois ministres sont impliqués : Pierre-Yves Dermagne (PS) pour l’Économie, Alexia Bertrand (Open VLD) pour la protection des consommateurs et Vincent Van Peteghem (CD&V) qui, en tant que ministre des Finances, a la tutelle des banques.

C’est en particulier le projet Batopin des quatre grandes banques du pays (BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius et ING) de rationaliser le réseau d’ATM qui est pointé du doigt. Il fait d’ailleurs l’objet d’une enquête de l’Autorité belge de la concurrence. L’objectif initial de Batopin était de réduire de moitié les “Points Cash” pour arriver à environ 2 200 d’ici fin 2024, certains coins reculés du pays surtout en Wallonie étant complètement oubliés. Les banquiers ont donc été obligés de revoir leur copie, le ministre Dermagne les menaçant de faire voter un projet de loi sans concessions de leur part. Il avait mis comme date butoir le 31 mars. Les négociations qui durent depuis des mois ont-elles bien avancé ? “Nous espérons bientôt aboutir à un protocole avec le secteur bancaire”, répond le porte-parole du ministre Pierre-Yves Dermagne. “On est dans la dernière ligne droite”, nous confirme une source proche du dossier.

Changement de banque

Parmi les chiffres qui se retrouvent, eux, dans le rapport, il y a celui des demandes de changement de banque qui ont été faites via le service gratuit de mobilité interbancaire Bankswitching : il est en baisse (de 107 462 en 2021 à 93 137 en 2022). “La croissance du nombre de demandes entre 2020-2021 tient principalement au fait que fin 2020, le service de mobilité interbancaire a été étendu aux comptes d’épargne. Cette option a été largement utilisée”, souligne Febelfin. Par rapport au nombre total de comptes, le nombre de demandes via Banksswitching est dérisoire. Et même s’il est impossible d’avoir une vue sur les changements faits de manière autonome, ce chiffre semble confirmer la faible mobilité bancaire des Belges.