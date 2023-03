L’Union européenne s’engage à doubler sa consommation d’énergies renouvelables à l’horizon 2030

À lire aussi

Présentée par la Commission en juillet 2021, la stratégie européenne énergie-climat dite “Fit for 55”, qui doit amener l’Union à réduire d’au moins 55 % ses émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990, prévoyait de porter la consommation des renouvelables (éolien, solaire, hydraulique, géothermie, bioénergie...) à 40 % en 2030.

Proposée en mai 2022 par la même Commission, la stratégie RePowerEU, qui vise à réduire la dépendance énergétique de l’Union, notamment par rapport aux hydrocarbures russes, avait mis la barre à 45 %, ce soutenait le Parlement européen. Le compromis avec le Conseil fixe l’objectif contraignant de 42,5 % mais précise que les États membres s’efforceront d’atteindre 45 %.

L’accord doit encore être formellement approuvé par le Parlement européen et le Conseil (l’institution des États membres), ce qui devrait être une formalité.

Des objectifs spécifiques pour les bâtiments et les transports

Pour favoriser le développement des secteurs de l’énergie renouvelables, Conseil et Parlement se sont entendus pour accélérer les processus d’autorisation. Il devra être réduit à 12 mois maximum dans les zones favorables à l’installation d’infrastructures de production d’énergie renouvelable et à 24 mois dans les autres zones. La production d’énergie renouvelable sera considérée comme étant “d’intérêt public supérieur” .

L’accord prévoit des objectifs pour divers secteurs. Le chauffage et le refroidissement des bâtiments devront être assurés à 49 % par des renouvelables.

Dans le domaine des transports, les États membres pourront choisir l’objectif (contraignant) qu’ils s’engagent à atteindre : soit une réduction de 14,5 % de l’intensité des gaz à effet de serre dans le secteur des transports à l’horizon 2030, soit une part de consommation des renouvelables d’au moins 29 % à la même échéance. Le texte fixe un seuil minimal de 5,5 % d’utilisation de biocarburants avancés (produits à base de culture non alimentaire) et de carburant non biologique (l’hydrogène renouvelable et les carburants synthétiques produits à partir d’hydrogène).

Un compromis qui satisfait les pays pro-nucléaire et les opposants à l’atome.

L’industrie devra pour sa part augmenter de 1,6 % par an l’utilisation des renouvelables. À l’échelle des Vingt-sept, 42 % de l’hydrogène devra être d’origine renouvelable d'ici 2030 et 60 % en 2035. C’est un des points qui auraient pu faire capoter l’accord. La France - appuyée par plusieurs pays d’Europe centrale et orientale, les Pays-Bas, la Finlande - défendait que le nucléaire aussi permet de produire de l’hydrogène décarboné et que la directive renouvelables devait tenir compte de cet état de fait. En face d’elle, des pays comme l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne et le Luxembourg insistaient sur le fait qu’encourager la production d’hydrogène par le nucléaire aurait pour effet de réduire les investissements dans les énergies vertes.

La présidence suédoise du Conseil a ficelé un compromis : les États membres qui ne consomment pas plus de 23 % d’hydrogène produit par des énergies fossiles, comme le gaz, pourront réduire de 20 % la part d’hydrogène “renouvelable” consommée par rapport à l’objectif fixé, et donc augmenter la part d'hydrogène produite par le nucléaire. De quoi satisfaire les pays qui misent sur le nucléaire mais aussi les pays opposés à l’atome ainsi que le Parlement européen. “Cet hydrogène rouge produit à partir de l’énergie nucléaire ne sera pas considéré comme répondant aux objectifs verts des énergies renouvelables”, a insisté l’eurodéputé conservateur allemand Mark Pieper (Parti populaire européen) rapporteur du texte par le Parlement européen. Et de souligner qu’en l’état, la Suède serait le seul pays remplissant les conditions pour obtenir une réduction du pourcentage d’hydrogène renouvelable consommée.