Jean-Paul Van Avermaet, l’ancien patron de Bpost, prend la tête de la chaîne de restaurants Colmar

Il n’en est toutefois pas à son coup d’essai dans le secteur de la restauration. Diplômé à la KUL en 1990, il commence sa carrière l’année suivante dans le département de restauration d’Aviapartner, avant d’enchaîner les postes importants dans différentes entreprises de restauration. En 2010, il devient directeur général de la branche belge de G4S, une multinationale de services de sécurité. Il y restera 10 ans mais en ressortira en ayant trempé dans une affaire qui déplaira fortement à la justice américaine. En effet, il aurait passé des accords de cartel dans deux appels d’offres pour des contrats de prestation de services, notamment concernant la sécurité de bases américaines en Belgique. G4S Belgique, qui a plaidé coupable dans l’affaire, sera contraint de payer une amende de 15 millions de dollars.

Une position intenable

Pour sa part, M. Van Avermaet dut comparaître devant le tribunal de Washington DC et plaida non coupable. L’enquête est encore en cours à ce jour. Ayant déjà quitté G4S pour Bpost au moment du procès, sa position à la tête de l’entreprise belge fut considérée comme intenable. De nombreux hauts cadres de l’entreprise quittèrent même la société pour faire acte d’opposition. Il fut finalement licencié en mars 2021, à peine plus d’un an après sa prise de fonction. Pour éviter une procédure judiciaire, Bpost lui versera un demi-million d’euros, ce qui laissera d’ailleurs, de son propre aveu, “un goût amer” à la ministre des Entreprises publiques Petra De Sutter (Groen). Depuis lors, il a exercé quelques mandats de gestion, mais ce n’est que très récemment qu’il a repris la tête d’une entreprise, puisque la famille Dossche l’a choisi pour développer sa chaîne de restaurants Colmar.