PolarSun a le vent en poupe : "Le photovoltaïque, les bornes et les batteries feront encore plus partie de notre quotidien"

À sa tête, on retrouve, depuis un an, Laura Warnant. Nous avons déjà eu l’occasion, dans ces colonnes, d’évoquer le parcours de cette jeune femme, fille d’agriculteur et ingénieure civile en électricité qui a fait ses classes chez Rolls-Royce Solutions Liège SA (où elle était cheffe de projet). “Nous n’allons pas nier que la crise énergétique nous a été bénéfique et continue de l’être. Le photovoltaïque, les bornes de recharge et les batteries feront encore plus partie de notre quotidien demain. Même si on revient à des prix de l’énergie davantage stabilisés, la transition énergique est là et elle est irréversible. Aujourd’hui, toute nouvelle maison construite est équipée pour accueillir des panneaux photovoltaïques. Notre mission, c’est vraiment d’accompagner et de conseiller nos clients sur les meilleurs choix à opérer, sur le plan économique et écologique, dans cette transition énergétique”, explique Laura Warnant.

Chiffre d’affaires multiplié par quatre

Le travail n’a, en effet, pas manqué ces derniers mois. “Notre chiffre d’affaires devrait être multiplié par quatre entre 2022 et 2023. Cette année, nous devrions viser 1 000 chantiers d’installation dans le résidentiel, soit un peu moins de 20 000 panneaux photovoltaïques et à peu près le même volume de panneaux dans le domaine industriel”, précise notre interlocutrice qui préfère ne pas dévoiler le montant du carnet de commandes en cours.

Une croissance forte qui a un effet positif sur les effectifs. La start-up emploie à ce jour 25 personnes. À son arrivée à la tête de PolarSun, ils n’étaient que… quatre. “En tant que start-up, un de nos défis a d’ailleurs été de recruter des équipes. Car les ouvriers recherchent avant tout de la stabilité et venir travailler dans une start-up, c’est aussi pour eux un challenge”, explique Laura Warnant. De nouveaux engagements sont prévus dans les mois à venir, notamment des frigoristes, PolarSun souhaitant se développer dans la climatisation.

Délais d’installation courts

La pénurie de matériel (notamment électronique pour les bornes de recharge ou les onduleurs pour les panneaux photovoltaïques) a aussi été un des grands défis à relever ces derniers mois. “Nous avions anticipé une levée de fonds en 2022 pour constituer un stock minimum car certaines marques étaient alors livrées au compte-gouttes”, précise la CEO.

Et la flambée du prix des matières premières ? “L’avantage d’une start-up, c’est de pouvoir réagir relativement rapidement en adoptant nos devis de semaine en semaine, là où certaines sociétés implantées depuis plus longtemps et dont le carnet de commandes est complet un an à l’avance, ont davantage de surprises face à cette hausse des prix.” Dans le résidentiel, PolarSun est active sur la grande majorité du territoire wallon et à Bruxelles. Par contre, la Flandre n’est pas dans son viseur. En cause ? “Il y a déjà beaucoup d’acteurs présents en Flandre et, surtout, des réglementations différentes, ce qui ne facilite pas les choses”, répond Laura Warnant.

guillement Ce qui nous différencie de la concurrence, c'est d'abord une très bonne réactivité avec des délais d'installation très courts. De l'ordre de quatre mois entre la signature du bon de commande et l'installation de nos solutions énergétiques".

L’avenir ? La jeune CEO l’entrevoit avec confiance. PolarSun va notamment s’installer dans un nouveau bâtiment, plus grand, toujours situé à Barchon, à l’horizon de 2025. “Ce qui nous différencie de la concurrence, c’est d’abord une très bonne réactivité avec des délais d’installation très courts. De l’ordre de quatre mois entre la signature du bon de commande et l’installation de nos solutions énergétiques. Nous avons d’ailleurs encore des possibilités pour installer des panneaux photovoltaïques cette année et cela avant le changement de réglementation des compteurs. Nous envoyons toujours nos commerciaux à la rencontre de nos clients pour examiner leurs besoins, là où d’autres concurrents font des devis à distance en utilisant Google Map. Enfin, ce qui nous différencie aussi, c’est la qualité de nos installations et du matériel utilisé. Nous avons décidé d’engager un contremaître qui va faire l’interface entre les ouvriers sur le chantier et le chef de projet”, conclut-elle.