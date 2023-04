Interrogé sur cet aspect des choses différent au Sud du pays, il y a quelques semaines par La Libre, le ministre wallon de l’Économie et de l’Agriculture, Willy Borsus (MR), expliquait que la situation était très différente en Flandre. “94 % des porcs qui sont élevés en Belgique le sont en Flandre.” Il y a certes quelques élevages intensifs de porcs intensifs en Wallonie et ceux-là sont évidemment concernés par le plan azote. “Mais le modèle agricole en Wallonie est très différent”, insiste le ministre Borsus. Les exploitations sont beaucoup plus petites que celles que l’on trouve du côté flamand.

Ces plans azote qui doivent être “adoptés tous les 4 ans. Le nôtre est passé au gouvernement wallon sans encombre”.

Plusieurs avancées dans le plan wallon

Du côté du cabinet de la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier (Écolo) qui portait le texte devant l’exécutif wallon, on précisait le contenu du plan azote. “Cette mise à jour vise à renforcer la protection des nappes phréatiques des pollutions par les nitrates issus de l’agriculture et à mettre fin à la procédure de contentieux ouverte à l’encontre de la Wallonie par la Commission européenne en 2014”, explique Céline Tellier.

La nouvelle mouture négociée en février 2023 permet plusieurs avancées : “Il y a tout d’abord une prise en compte des spécificités des sols en vue d’ajuster l’épandage d’azote et éviter ainsi un apport excessif et le risque de ruissellements. Il y a ensuite l’instauration d’un registre des fertilisations azotées pour renforcer le contrôle du respect des normes d’épandage. Enfin, il y a une réduction des durées de stockage hors infrastructures permettant de réduire l’impact de celui-ci sur l’environnement”. Ces différentes modifications permettent de renforcer les normes en vigueur pour la protection des eaux contre la pollution des nitrates issus de l’agriculture.