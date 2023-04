La Tesla Model Y devient la voiture la plus vendue en Belgique derrière la Volvo XC40 et la Toyota Yaris

”Un résultat qui permet aux voitures électriques d’approcher la part de marché de 17,2 % des voitures hybrides rechargeables (PHEV). Quant aux voitures hybrides auto-rechargeables, leur part de marché demeure stable à 7,6 %”, note la Febiac, la Fédération de l’industrie automobile. De quoi permettre à la galaxie des voitures électrifiées de dépasser la barre des 40 % du total des immatriculations, contre 47,4 % pour la motorisation essence qui se maintient (-1,5 % par rapport à 2022).

Ce premier trimestre redistribue en tout cas passablement les cartes, avec la montée en puissance de Tesla, qui bondit à la 3e place des voitures les plus populaires avec son Model Y, alors qu’il était totalement absent du Top 20 en 2022. Et la performance aurait pu être encore plus éclatante : avec 3 140 véhicules, Tesla est devancée d’un cheveu par la Toyota Yaris pour une seule voiture (3 141 pour la Japonaise made in Europe).

Les modèles de voitures les plus populaires en 2023. ©IPM Graphics

L’année 2023 confirme, par ailleurs, la montée en puissance de la XC40, qui domine le classement avec 3 231 immatriculations (4e en 2022), dont près de 90 % écoulées auprès des sociétés. La Citroën C3, la plus populaire ces dernières années, glisse par contre à la 8e place, coiffée par la Dacia Sandero (2e l’an dernier).

La Sandero devancée en Wallonie

Si le XC40 reste la voiture la plus immatriculée en Flandre et à Bruxelles, la Toyota Yaris éjecte de la première place la Dacia Sandero en Wallonie avec 1 244 immatriculations. Cette même Yaris est aussi l’hybride auto-rechargeable la plus immatriculée et le modèle le plus prisé par les particuliers, toutes régions confondues.

”Les clients particuliers cherchent une solution électrifiée et durable qui est surtout très accessible : nos hybrides ne demandent pas une infrastructure de recharge et ont un prix d’achat raisonnable”, souligne Ellen De Wilde, porte-parole chez Toyota.

Tesla domine donc de la tête et des épaules le segment des voitures électriques avec ses 3 140 Model Y, devant l’Audi Q4 (1 300) la Volkswagen ID.3 (1 217) et la Model 3 (1 151). Une Volvo XC40 sur trois immatriculée au 1er trimestre a une motorisation électrique.

BMW reste pour sa part en tête des catégories Diesel – la Serie-1 devance trois modèles Peugeot – et hybrides rechargeables – la Serie-3 devance les Volvo XC40 et XC60- alors que la voiture essence la plus immatriculée a été l’Opel Corsa (2 539), grâce à une action sur le stock.