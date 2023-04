Dédoublement des vacances de Pâques : les professionnels du tourisme se frottent les mains

1. Où vont les voyageurs ?

Plus de ski évidemment, sauf exception, pour ces vacances de Pâques retardées, mais le soleil en point de mire. Selon Tui Belgique, les “francophones semblent laisser les restrictions liées au Covid et à la crise énergétique derrière eux et optent en masse pour des vacances au soleil, 83 % des voyageurs Tui prendront l’avion et 60 % optent pour des vacances à forfait : les vacanciers veulent se faire plaisir, ne manquer de rien, mais également garder un œil sur le budget global des vacances”.

On retrouve les destinations traditionnelles comme l’Espagne, en tête des départs en avion : “Elle attire plus d’un tiers des voyageurs francophones”, dit encore Tui Belgium, la majorité de ceux-ci allant dans les îles Canaries, Tenerife en tête. Traditionnelles aussi, la France, plutôt en voiture, l’Italie, l’Égypte, la Turquie dans un ordre ou un autre selon les acteurs du secteur. Et la Grèce “dont l’offre n’est d’habitude pas encore disponible pour les anciennes vacances de Pâques commence bien sa saison et arrive en 2e position des départs en avion”, ajoute Tui Belgium. Les plus populaires chez Sunweb ? Les îles grecques, Crète et Kos en tête, ou encore Rhodes. “Partir en Grèce en avril est un peu tôt, c’est mieux de partir en mai, pointe aussi Frank Bosteels de Connections. Même chose pour la Croatie.”

La grande majorité de stations de ski étant fermée, “les francophones partent cette année principalement dans des destinations au soleil, précise Armelle de la Porte, directrice marketing Club Med Benelux et Allemagne. 55 % d’entre eux optent pour la Méditerranée et le soleil proche contre 15 % en avril 2022 et les destinations lointaines sont choisies par 30 % de nos clients, c’est la même tendance qu’en 2022.”

Statu quo aussi pour le long-courrier chez Tui Belgium. “Les destinations lointaines marchent bien aussi, comme nos circuits en Thaïlande, comme le Kenya, l’Afrique du Sud ou New York”, relève pour sa part le porte-parole de Connections. Les deux semaines de vacances devraient normalement inciter à aller plus loin…

2. Des prix doux

”Malgré l’inflation, le budget alloué à des vacances en avion est de 1 090 euros et reste le même qu’en 2022”, mentionne encore Tui. Avec un élément qui compte : “Les vacances de printemps en mai sont encore considérées comme une période de basse saison. La demande des autres pays européens étant relativement faible, les prix sont avantageux”.

3. Davantage de départs cumulés en avril et mai ?

Quant à savoir si les deux périodes de vacances de Pâques, celles des deux premières semaines d’avril des Flamands et celles des deux premières semaines de mai des francophones, vont entraîner davantage de départs en vacances que les départs des vacances communes d’hier, c'est encore un peu prématuré et difficile à mesurer. “C’est trop tôt car il y aura encore des “last minute” jusqu’à la fin de la première semaine de mai”, précise Sarah Saucin, porte-parole de Tui Belgium. “Malgré l’absence des clients francophones pendant la première quinzaine d’avril, nous n’avons pas enregistré moins de réservations que l’an dernier, au contraire, déclare de con côté Frank Bosteels, de Connections. Mais l’an dernier, les clients étaient encore un peu frileux à l’idée de repartir. Et puis, l’offre long-courrier était plus limitée ou entraînait encore des contraintes (vaccin, teste PCR, etc.) dans certains cas.” Cette fois, “les vacances de Pâques ont connu la même croissance que le reste de l’année. Et comme les francophones voyagent en grand nombre pendant la première quinzaine du mois de mai, même si on ne parle pas encore de raz de marée, c’est tout bénéfice pour l’exercice de cette année”, sourit le porte-parole. Et de se réjouir de cette “aubaine pour les professionnels du tourisme : le dédoublement des vacances de Pâques enlève non seulement une certaine pression sur cette période généralement très prisée mais il offre une seconde quinzaine”.