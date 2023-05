Sur le marché à terme de Londres, le prix de l'once d'or (31,1 grammes) est monté jusqu'à 2 062,99 dollars après les déclarations du président de la Fed, Jerome Powell, avant de se détendre un peu. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis un an. Le prix record est de 2 075 dollars et remonte à l'été 2020.

Une possible fin des hausses de taux d'intérêt aux États-Unis rend l'or plus attractif pour les investisseurs par rapport aux produits d'investissement à taux fixe.