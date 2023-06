Les pilotes belges de Ryanair veulent des salaires plus élevés : "La compagnie va avoir une année record, elle doit récompenser son véritable moteur"

”Nous sommes plus utiles et efficaces”

D’après la lettre, le marché aérien est dans une situation nouvelle “où la demande dépasse de loin la capacité disponible”. “Dans ce contexte, de nombreuses compagnies ont augmenté les salaires de leurs pilotes, maintenant ainsi le pouvoir d’achat de leurs travailleurs, dans un exercice de responsabilité, conscientes également du sacrifice fait par leur personnel lors de la pandémie”. Le dernier bilan annuel de Ryanair aurait aussi souligné l’augmentation, non seulement des bénéfices mais aussi de la productivité du personnel. “Nous sommes plus utiles et plus efficaces, ce qui rend l’entreprise plus rentable”. Il est donc du devoir de Ryanair, selon les pilotes, de mieux récompenser “le véritable moteur de l’entreprise, sa main-d’œuvre”.

Pas de menace de grève, mais…

Et la lettre de rappeler que les pilotes avaient accepté une baisse de salaires de 20 % lors du début de la pandémie, ce qui aurait permis à l’entreprise de “passer la crise” et de “mieux redémarrer” une fois les restrictions de vols levées. “Nous pensons qu’il est temps que Ryanair fasse preuve de la même loyauté et de la même responsabilité que le collectif des pilotes à l’égard de l’entreprise”. Le groupe “doit compenser son actif le plus précieux non seulement pour la perte économique irrécupérable au cours de ces années de pandémie, mais aussi pour la perte constante de pouvoir d’achat qui n’a jamais été compensée”.

Les pilotes demandent ainsi que leurs rémunérations soient alignées sur celles “des autres pilotes du marché”.

Le document ne parle pas de menace de grève pour l’instant en cas de rejet de leurs demandes, même si le personnel belge précise qu’il est “dans l’intérêt de Ryanair de travailler avec des pilotes qui se sentent valorisés, ce qui renforce aussi leur lien avec l’entreprise”.