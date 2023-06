Nickel vise 300 000 clients à l’horizon 2027 en Belgique

L’objectif de la fintech est simple : rester accessible à tous, sans conditions. L’offre relativement abordable à seulement 20 euros par an comporte un compte courant, avec un IBAN belge, sans conditions de patrimoine ni de revenus et sans possibilité de crédit ni de découvert. Alors qu’il est parfois difficile pour une personne précaire d’ouvrir un compte bancaire, Nickel compte parmi ses clients près d’un tiers de personnes sans emploi.

”Nous favorisons l’inclusion bancaire et l’accessibilité en proposant une offre de plus en plus complète et ouverte à toutes et à tous”, affirme Emmanuel Legras, CEO de Nickel Belgique.

Loin d’être le premier compte fonctionnant de cette manière, sur ce principe du “pas de conditions – pas de crédit”, Nickel se démarque néanmoins sur un point, sa possibilité pour le client de créer un compte physiquement dans un point de vente, bien que 66 % soient ouverts en ligne.

500 points de vente

Ayant déjà conquis près de 3,2 millions de clients en France, en Belgique, au Portugal et en Espagne, l’établissement de paiement s’est fixé des objectifs ambitieux pour la Belgique : atteindre 300 000 clients en 2027 et élargir son réseau de vente physique, se limitant essentiellement aux librairies-presse indépendantes Perstablo et Prodipresse. Bien que présent dans les Spar indépendants (grande distribution alimentaire), les stations-services, la chaîne de magasin de proximité Night&Day ou encore le réseau Press Shop&More (principalement dans les magasins Relay installés dans les gares bruxelloises), Nickel souhaite néanmoins conserver le réseau de libraires comme le premier canal de distribution tout en espérant atteindre les 1 400 points de vente d’ici fin 2027 (actuellement à 500). Dans une ère où les librairies indépendantes souffrent face au développement du commerce en ligne et aux nouvelles pratiques de lecture, le défi est de taille.

Une croissance de 30 % chaque mois

Lancé en France en 2014, le concept alternatif aux banques traditionnelles semble séduire la Belgique. S’il ne souhaite pas révéler le nombre de clients qui utilisent les services Nickel, Emmanuel Legras se targue néanmoins du succès de la fintech : “L’acquisition de nouveaux clients augmente de 30 % chaque mois par rapport au mois précédent et près d’un client sur deux utilise son compte Nickel comme compte bancaire principal”. Attirant en majorité des profils plutôt jeunes (52 % ont entre 24 et 44 ans), du côté des 18-24 ans, représentant seulement 13 % des clients, Nickel a encore davantage de difficultés à convaincre. Le marché bancaire belge propose déjà de nombreuses offres intéressantes pour les jeunes, notamment la gratuité pour l’ouverture d’un compte pour les 18 à 26 ans. Par ailleurs, alors qu’il est possible d’ouvrir un compte dès l’âge de 12 ans en France, il faut encore attendre 18 ans en Belgique. Le marché bancaire auprès des adolescents semble ainsi encore à conquérir en Belgique.