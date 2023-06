La tour Victoria rénovée : "Elle était déjà iconique. On a modifié son histoire mais de manière humble"

La paroi vitrée s’élève sur 3,5 mètres offrant une vue vertigineuse sur le quartier. ©DLE

Une rénovation tout en humilité

Et ce n’est pas là le seul geste pratico-subtil imaginé par les architectes. L’ensemble de la structure en béton qui représente environ 65 % du volume du bâtiment a été conservé, la subtilité étant de la rendre visible ici et là sous forme de colonnes, poutres ou linteau.

La façade a été rénovée "en gardant la même géométrie et la même structure", de telle manière à pouvoir, dans le futur, être réutilisée même pour d'autres fonctions. "Elle est en pierre naturelle jusqu'au quatrième étage parce qu'elle se voit et, au-delà, en métal, plus durable", poursuit Johan Anrys. Afin que "toutes les lignes touchent le sol", l'architecte n'a pas imaginé une imposante porte d'entrée. "On ne voit d'ailleurs pas très bien où est l'entrée, sourit-il. Je la compare à une sorte de voile, de rideau, très perméable. Une manière de montrer que la perméabilité de la ville continue dans le bâtiment, en parfaite intégration avec l'espace public."

Le rez-de-chaussée s’étage sur plusieurs niveaux sans être imposant. ©Grégory van Gansen

Et dans le même temps, pousser la mixité des fonctions jusqu'à faire se côtoyer quotidiennement les occupants dans le même hall-lobby sur deux niveaux. Aussi bien les clients de l'hôtel The Hoxton qui y a ouvert sa première succursale belge (198 chambres du 13e au 21e étage), que les employés du groupe média WPP (regroupant les agences FamousGrey, Ogilvy, Group M, Mindshare, Wunderman Thompson…) qui a installé son nouveau siège sur sept niveaux, les convives des deux restaurants et du bar (dont le mexicain Tope et le bar en rooftop) et, bientôt, les membres de l'espace de coworking géré par la chaîne hôtelière.

guillement “Ici, on ne pouvait qu’améliorer le bâtiment et sa relation au quartier, créer de la vie plus que de l’architecture.”

Participer au renouveau du quartier

"La tour était déjà iconique. On a modifié son histoire mais de manière humble", décrit encore Johan Anrys dont le bureau s'est spécialisé dans les reconversions (plus de 40 à son actif). "Tout ce dont on a besoin est construit. L'important est aujourd'hui de renouveler l'existant. Ici, on ne pouvait qu'améliorer le bâtiment et sa relation au quartier, créer de la vie plus que de l'architecture."

Ce qu’il n’est pas le seul à penser, loin de là. Dans leurs décisions, les promoteurs comme les occupants ont fait le choix d’une transformation sociale, permettant à tous (aux riverains et aux Bruxellois aussi) de s’approprier le bâtiment. Avec la bénédiction appuyée des politiques, tant au niveau communal que régional.

"Cela fait sens d'être ici, indique notamment Chaim Scheepers, General Manager de l'hôtel bruxellois faisant partie de la très trendy enseigne The Hoxton. Dans nos localisations, nous marquons notre volonté de faire partie du changement, de la transformation. Comme à Paris, Amsterdam ou Berlin." Leurs portes, d'autant plus qu'elles sont discrètes, absolument pas intimidantes, sont largement ouvertes. "Nos restaurants sont publics, ouverts à tous. Il n'y en a d'ailleurs pas un mais deux. Même si les occupants de toutes nos chambres décidaient, d'une seule voix, de dîner à l'hôtel, il y aurait encore de la place pour des convives extérieurs." Une manière de dire à tous que le nord de Bruxelles change, devient plus mixte, plus vert, plus connecté, plus moderne.