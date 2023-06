Orsted, Sumitomo, TotalEnergies : de grands noms s’intéressent aux futures éoliennes au large des côtes belges

La Belgique dispose aujourd’hui d’une capacité éolienne offshore de 2.300 MW, qui permet de couvrir environ 10 % de la consommation annuelle d’électricité du pays. Mais le gouvernement De Croo a décidé d’aller plus loin, en ajoutant entre 3.100 et 3.500 MW de capacités éoliennes offshore supplémentaires. Celles-ci seront construites dans une deuxième zone, appelée Princesse Elisabeth. Si le projet devait se concrétiser, on arriverait à une puissance installée totale de 5800 MW, permettant de couvrir 25 % de la consommation belge d’électricité.