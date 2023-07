"L'accord nucléaire entre Engie et le gouvernement est bon pour la Belgique"

"En passant de 10,5 à 15 milliards d’euros, Engie a augmenté, de façon substantielle, ce qu’il paie pour ses déchets nucléaires, déclare-t-il. En ajoutant les 8 milliards d’euros aujourd’hui provisionnés pour le démantèlement des centrales, on arrive à 23 milliards d’euros. N’oublions pas qu’Engie a une capitalisation boursière de 30 milliards d’euros".

Une meilleure connaissance des déchets

Le président de la CPN salue également tout le travail qui a été fait par Engie et l’Ondraf, l’Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, pour caractériser les déchets nucléaires. Ce qui a conduit à disposer d’une meilleure connaissance des coûts futurs de gestion des déchets nucléaires.

Si le forfait pour les déchets nucléaires est une (très) bonne nouvelle pour Engie, Kevin Welch estime que l’État va aussi y gagner. "Si l’État était coté en Bourse, son action aurait aussi monté jeudi dernier, explique-t-il. Grâce à la prolongation de Doel 4 et Tihange 3, la Belgique sécurise son approvisionnement en électricité à court terme".

Kevin Welch estime néanmoins qu’il y a encore beaucoup de travail à fournir. Il s’agit notamment de faire en sorte que les 15 milliards d’euros, dédiés à la gestion des déchets nucléaires, soient sécurisés. "Il ne faut pas que cet argent se retrouve dans le budget général de l’État belge", déclare-t-il.

Rappelons que ces 15 milliards doivent générer, chaque année, un rendement de l’ordre de 3 %. Et cela durant de nombreuses décennies. Ce rendement et le capital de départ doivent permettre de financer le coût de gestion des déchets nucléaires sur une très long période. Rappelons que, selon le scénario de l'Ondraf, le dépôt géologique des déchets nucléaires doit être fermé en 2135.

En réalité, on ne sait pas encore quel sort sera réservé à nos déchets nucléaires. Un grand débat citoyen vient d'être lancé à ce propos. Il est possible d'y participer via un site Internet créé par la Fondation Roi Baudouin. Les experts préconisent l'enfouissement à plusieurs centaines de mètres de profondeur des déchets nucléaires. Les 15 milliards payés par Engie découlent de ce scénario hypothétique.