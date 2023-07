Disney prolonge de deux ans le mandat de son PDG Bob Iger. “Certains défis sont plus importants que ce que j’avais prévu”

La décision du conseil d’administration a été prise à l’unanimité, en raison de la nécessité de transformer l’entreprise et de mettre en œuvre un plan de transition, “qui reste une priorité pour le conseil d’administration”, a déclaré la société.

Remaniement spectaculaire

M. Iger est redevenu PDG de Disney en novembre 2022, dans le cadre d’un remaniement choc qui a vu son prédécesseur (et successeur malheureux) Bob Chapek évincé par le conseil d’administration de l’entreprise.

À lire aussi

À l’époque, M. Iger avait signé un accord de deux ans pour occuper le poste de PDG “avec pour mandat du conseil d’administration de définir l’orientation stratégique d’une nouvelle croissance et de travailler en étroite collaboration avec le conseil d’administration à la mise en place d’un successeur pour diriger la société à l’issue de son mandat”.

Depuis son retour à la tête du géant, le PDG a réorganisé de manière spectaculaire l’entreprise qu’il a transformée en géant avec les acquisitions majeures de Pixar, Marvel et Lucasfilms. Il en a réduit les coûts, supprimant quelque 7 000 postes.

À lire aussi

Il a réussi à rendre son activité de streaming rentable et à stabiliser ses activités de télévision linéaire en déclin. Il a également à la recherche d’un nouveau directeur financier pour succéder à Christine McCarthy, qui s’est retirée le mois dernier. Le poste de directeur financier est depuis longtemps un poste où sont formés les futurs PDG du groupe, relève le Hollywood Reporter.

L’importance de la succession

”L’importance du processus de succession ne peut être surestimée et, alors que le conseil d’administration continue d’évaluer une liste de candidats internes et externes hautement qualifiés, je reste soucieux d’une transition réussie”, a précisé le PDG pour justifier la poursuite de son mandat.

À lire aussi

”Certains défis sont plus importants que ce que j’avais prévu”, a-t-il réagi sur l’antenne de CNBC, jeudi après-midi (heure belge).

Contre-performances et erreurs stratégiques

Confronté à une grève des scénaristes et des acteurs, Bob Iger affronte les contre-performances des titres phares du groupe, sortis cet été, notamment Élémentaire de Pixar et Indiana Jones et le cadran du destin. Le cinquième et dernier volet de la saga avec Harrison Ford a enregistré le deuxième moins bon démarrage de la série.

À lire aussi

M. Iger a déclaré sur CNBC que la guerre du streaming pouvait être à l’origine de certains problèmes de sa firme. “Je pense que dans notre empressement à développer nos contenus de manière significative pour servir principalement nos offres de streaming, nous avons fini par solliciter nos équipes bien au-delà, en termes de temps et de création”, juge-t-il. “Marvel en est un bon exemple. L’entreprise n’était pas présente dans le secteur de la télévision à un niveau significatif. Non seulement ils ont augmenté leur production de films mais ils ont fini par produire un certain nombre de séries télévisées, et franchement, cela a dilué le focus.”

Il a reconnu à demi-mot que le fait d’avoir lancé trois films Pixar d’affilée sur Disney + avait été une erreur de stratégie. Cela “a créé une attente” chez le public, à savoir que les films Pixar seraient rapidement diffusés en streaming, mais il a tempéré “qu’il faut admettre qu’il y a également eu des ratés sur le plan créatif”.