Doel 4 et Tihange 3 seront-ils prêts en novembre 2025 ? “Il n’y a pas d’obstacle absolu”, selon le patron d’Electrabel

Quoi qu’il en soit, du beau monde était présent pour accueillir le Premier ministre, à Tihange : Thierry Saegeman, le CEO d’Electrabel, ainsi que les directeurs des centrales de Doel et de Tihange.

Un redémarrage en 2025 ou 2026 ?

Rappelons que l’accord du 29 juin n’a pas tout réglé. Une des grandes inconnues est la date de redémarrage des deux unités nucléaires : sera-ce pour l’hiver 2025-2026 ou l’hiver 2026-2027 ? Elia, le gestionnaire du réseau haute tension, espère que Doel 4 et Tihange 3 seront disponibles dès novembre 2025. En effet, sans ces deux unités, il manquerait 2.000 MW pour assurer la sécurité d’approvisionnement de la Belgique.

La question centrale posée à Tihange était donc de savoir si Doel 4 et Tihange 3 seraient prêts dès novembre 2025. Thierry Saegeman a répondu qu’il ne voyait pas “d’obstacle absolu” qui empêcherait ce redémarrage anticipé. Il ne pourra cependant s’engager sur un timing précis qu’à la fin du mois de juillet. Et il s’agira d’une obligation de moyens, pas de résultats.

Selon le patron d’Electrabel, les réunions avec l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) se sont enchaînées ces dernières semaines et vont encore s’enchaîner d’ici la fin du mois. Selon lui, le but de ces réunions est de définir le “cadre régulatoire” dans lequel aura lieu la prolongation. De ce cadre dépendra la date estimée du redémarrage des réacteurs.

Revoir les règles de sûreté

D’ici le 21 juillet, le gouvernement devra modifier un arrêté royal relatif aux règles de sûreté nucléaire. Le cadre légal actuel prévoit que tous les travaux de modernisation des centrales doivent être achevés avant la date de redémarrage (soit d'ici 2025). Un délai de cinq ans étant nécessaire pour mener à bien un projet de prolongation, le redémarrage de Doel 4 et Tihange 3 ne pourrait avoir lieu qu’en 2028, soit trois ans trop tard. La modification de l’arrêté royal a donc pour objectif de permettre à Electrabel de terminer les travaux après 2025.

A priori, l’AFCN voudra que les travaux essentiels à la sûreté soient réalisés avant la date de redémarrage des réacteurs. Les autres travaux, quant à eux, pourraient être réalisés plus tard. Un délai de trois ans après le redémarrage a été évoqué jusqu’ici, mais cela reste à confirmer.

Antoine Assice, le patron français de Tihange, n’a pas expliqué quels types de travaux seraient réalisés à Tihange 3. Selon lui, Tihange 2 et Tihange 3 ont déjà intégré des éléments de sûreté supérieurs à ce qui se fait en France. Ainsi, en cas de fusion du cœur de réacteur, ces deux unités disposeraient de davantage de capacités de refroidissement d’urgence. “Je compare Tihange 2 et Tihange 3 à des mini-EPR (NdlR : les réacteurs français de dernière génération), explique Antoine Assice. Pour augmenter la sûreté nucléaire, nous avons déjà installé seize générateurs diesel de secours. Nous avons aussi bunkérisé certains bâtiments de Tihange 2 et Tihange 3”.

D’où vient le manque de capacités ?

Rappelons que le manque de capacités, identifié par Elia, s’explique par les déboires du parc nucléaire français. En effet, c’est la prise en compte d’une disponibilité réduite du parc nucléaire français qui a conduit à ce possible “gap” de 2.000 MW pour l’hiver 2025-2026 (si Doel 4 et Tihange 3 ne sont pas relancés en novembre 2025).

Récemment, la Vivaldi a décidé de prendre en compte un scénario pessimiste pour la disponibilité du parc nucléaire français. Depuis lors, Elia tient compte de l’indisponibilité supplémentaire de quatre réacteurs nucléaires en France, en plus des indisponibilités planifiées. Il faut dire que, ces dernières années, il y avait systématiquement plus de réacteurs indisponibles que prévu en France. Et quand la France a des problèmes, elle importe davantage d’électricité. La Belgique ayant une “dépendance élevée aux importations” (dixit Elia), elle est en difficulté quand la France importe davantage.