Inondations : après deux ans et 5,2 milliards d’euros pour reconstruire la vallée de la Vesdre, où en est-on ?

“Le plus impressionnant ce n’était pas vraiment la hauteur de l’eau mais le bruit des flots”, se rappelle justement Denis Devivier, président de l’ASBL “Chaudfontaine se ressource” qui joue un rôle d’entremetteur entre les habitants et la commune.

Le bruit des pelleteuses remplace désormais celui des torrents. D’imposantes machines s’activent pour consolider les berges de la Vesdre juste en face de Source O Rama, le syndicat d’initiative où se tient justement, du 15 juillet au 10 septembre, une exposition dédiée aux sinistrés. Ces travaux de premières nécessités baptisés Quick Win par la ministre wallonne de l’Environnement Céline Tellier (Écolo) ont bénéficié d’un budget de 15 millions d’euros et permettront d’être mieux armés face à une prochaine montée des eaux.

Néanmoins, les 5,2 milliards d’euros injectés au total par la Région wallonne n’auront finalement pas permis d’effacer tous les stigmates des flots déversés dans la vallée même si un important coup de main a été donné aux commerçants de Chaudfontaine. “Je le dis avec mon cœur, on est vraiment dans une bonne commune. Si on n’était pas ici, on serait morts”, nous dit Tony, pizzaïolo face au Casino de Chaudfontaine, lieu emblématique de cette commune fortement touchée par les inondations.

Denis Devivier nous révèle que “l’ouverture des commerce a été une priorité pour la commune de façon à permettre à la vie de reprendre”. Même son de cloche du côté du bourgmestre Daniel Bacquelaine (MR), rencontré à l’inauguration de l’exposition, qui a lancé le projet “reconstruire, rebondir et revivre à Chaudfontaine” juste après la catastrophe.

Parmi les travaux les plus urgents, ceux du réaménagement des berges de la Vesdre. ©MICHEL TONNEAU

Vingt-sept maisons encore à abattre

Pourtant, en remontant le cours de la Vesdre dans les pas de Denis Devivier, on se rend facilement compte du travail qui reste à accomplir pour que tout redevienne comme avant. À commencer par ces 27 maisons inhabitées et inhabitables en enfilade sur une distance de 250 mètres au départ de la friterie de l’avenue des Thermes qui seront prochainement abattues. Une vision marquante de la désolation laissée par les inondations.

Ces 27 habitations éventrées par le courant avaient été construites directement au bord du lit de la Vesdre. Autant dire qu’elles n’avaient aucune chance lorsque les eaux se sont mises à sortir du lit de la rivière. Désormais seules des planches en bois et des barrières de chantier protègent ces ruines des éventuels squatteurs ou des curieux.

guillement “Vingt-deux habitations sur les 27 ont pu être achetées à ce jour par la commune dans le but de les démolir et de laisser plus de place à la Vesdre.”

La Région wallonne avait débloqué 25 millions d’euros (3,1 millions uniquement pour Chaudfontaine) pour permettre aux neuf communes de catégorie 1, c’est-à-dire aux communes les plus touchées par les inondations, d’acquérir les habitations sinistrées et problématiques en cas de prochaine crue. Fin juin, la Région avait fait savoir que cette aide serait complétée par une enveloppe de 86 millions d’euros destinée également aux communes de catégorie 2. Grâce à ces subsides, “les communes ont pu racheter ces habitations à un prix intéressant pour les propriétaires”, assure Denis Devivier.

Daniel Bacquelaine nous confirme que “22 habitations sur les 27 ont pu être achetées à ce jour par la commune dans le but de les démolir et de laisser plus de place à la Vesdre”. Les treize premières devraient être mises à terre dès cet automne.

Attirer de nouveaux habitants

Même s’il est difficile de se l’imaginer, en face de ces 27 habitations délabrées, un vaste terrain vague devra se transformer en un nouveau complexe de logements et de commerces sur pilotis pour “préserver le nombre de logements”, expose Denis Devivier. Ce terrain actuellement recouvert de gravier accueillait autrefois la capsulerie de l’usine de l’eau Chaudfontaine détenue aujourd’hui par Coca-Cola et située quelques dizaines de mètres en amont de la rivière.

Qui dit ancien site industriel dit dépollution du terrain, de quoi complexifier davantage l’élaboration de ce nouveau quartier. Un projet immobilier ambitieux. Pourtant, il suffit de compter les nombreux panneaux “à vendre” flanqués aux façades des maisons de l’avenue de Thermes pour se rendre compte qu’il ne sera pas simple de trouver des acquéreurs pour habiter cette zone toujours inondable.

Denis Devivier, président de l'association "Chaudfontaine se ressource" devant l'emblématique piscine communale ravagée par les inondations. ©MICHEL TONNEAU

Pour attirer de nouveaux habitants dans cette commune bien connue du pays pour sa source et ses thermes, Chaudfontaine aurait pu compter sur sa piscine, elle aussi ravagée par les flots. “À l’époque les gens faisaient le déplacement de loin pour voir cette piscine, nous dit avec une certaine nostalgie Denis Devivier. C’était la seule piscine qui avait un toit amovible en Belgique.” Il nous confie même qu’il connaît “des habitants qui ont acheté une maison à Chaudfontaine pour la piscine communale”. Ce grand édifice bleu d’une autre génération pourrait bien incarner à lui seul le statu quo des nombreux projets et chantiers de la commune. Denis Devivier reste en effet réaliste, “le modèle économique d’une piscine n’est plus rentable, il n’y en aura pas de nouvelle”. La démolition du bâtiment est prévue pour l’automne.

Un projet ambitieux mais…

Ces travaux de démolitions et de réaménagement du territoire font partie du “Schéma Vesdre” lancé par la Région wallonne en partenariat avec le bureau d’urbanisme Studio Paola Viganò, de l’Université de Liège et du bureau Yellow Window. Dans le cadre de ce plan, qui doit courir jusqu’à l’horizon 2050, Daniel Bacquelaine explique qu’il s’agit de reconstruire “en tenant compte des inondations mais aussi des nouvelles technologies en matière d’isolation, d’énergie, etc.”. Un projet ambitieux pour ces communes meurtries par la montée des eaux mais qui semble aujourd’hui – à la vue de ces maisons encore délabrées, abandonnées et des projets encore au stade de plans d’architecte – bien loin d’avoir déjà atteint son objectif.