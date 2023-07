Malgré des efforts, le Tour de France n’échappe pas à l’écart salarial entre les genres

Ce dimanche, le feuilleton sportif du mois de juillet s’est clôturé par une victoire du Danois Jonas Vingegaard et de son équipe, la Jumbo-Visma. Au-delà de l’exploit sportif de la formation néerlandaise sponsorisée par la chaîne de supermarché, la victoire était aussi financière. Avec 664 280 euros de gains (soit un peu plus de 3 900 euros par coureur et par jour), la Jumbo-Visma est l’équipe qui repart de Paris avec les poches les plus remplies.