Marché du gaz : si la Russie ferme complètement les vannes cet hiver, “les tensions pourraient resurgir”

La météo et… Poutine

Tous les analystes s’accordent sur un point : la météo du prochain hiver et l’attitude de Vladimir Poutine seront déterminantes. “Un hiver froid, combiné à un arrêt complet des livraisons de gaz russe par gazoducs, pourrait facilement raviver les tensions sur le marché”, a récemment alerté l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

La Russie représente, encore aujourd’hui, 15 % de l’approvisionnement en gaz de l’Europe, contre environ 40 % avant la guerre en Ukraine. Le gaz russe arrive toujours par gazoducs, via la Turquie et l’Ukraine, ainsi que par bateaux, sous forme de gaz naturel liquéfié (GNL). Et selon Thierry Bros, professeur à Sciences Po Paris, il serait très compliqué de remplacer le gaz russe résiduel si Moscou devait fermer complètement les vannes.

Des stocks hauts mais… limités

Les stocks européens de gaz sont actuellement remplis à plus de 83 %, selon Gas Infrastructure Europe. L’objectif d’un remplissage à 90 %, d’ici le 1er novembre prochain, devrait donc être atteint facilement. Néanmoins, à eux seuls, les stocks ne sont pas suffisants pour satisfaire la demande hivernale : de novembre à mars, l’Europe consomme, en moyenne, 2,5 fois ses capacités de stockage de gaz. En cas d’hiver plus rigoureux que la normale, les stocks européens pourraient donc se vider très rapidement.

Des pénuries attendues

Selon le consultant ICIS, la hausse de l’offre mondiale de gaz n’a pas encore compensé les volumes perdus en provenance de Russie. Selon ICIS, l’offre mondiale sera donc insuffisante pour satisfaire la demande au second semestre 2023 et durant l’année 2024. Dans ce cas de figure, ce sont généralement les pays en développement qui en pâtissent. “Ces deux dernières années, des pays en développement n’ont pas pu satisfaire l’entièreté de leur demande de GNL, explique Tom Marzec-Manser, Head of Gas Analytics chez ICIS. Ils ont été mis hors marché, en raison des prix élevés du gaz. Cela a entraîné des black-out au Pakistan”.

Le GNL est devenu le marché clef

Après la perte d’une grosse partie des volumes de gaz russe, l’Europe est devenue très dépendante du marché mondial du GNL. Selon ICIS, l’Europe (y compris la Turquie et le Royaume-Uni) a importé l’équivalent de 93 milliards de m3 de gaz naturel, sous forme de GNL, au cours du premier semestre 2023. Pour le moment, la concurrence entre l’Europe et l’Asie, pour attirer du GNL, n’est pas forte. Mais, en cas d’hiver rigoureux ou de reprise économique en Asie, l’Europe pourrait devoir augmenter les prix pour attirer du GNL sur son territoire, au détriment de l’Asie.

Quid des prix ?

Selon ICIS, en cas d’hiver rigoureux, les prix actuels pourraient doubler, voire tripler. Toujours selon ICIS, la demande asiatique de gaz baisse lorsque les prix atteignent entre 58 et 87 euros par MWh. En effet, à ces niveaux de prix, la Chine pourrait utiliser des centrales au charbon plutôt qu’au gaz. Ce gaz économisé pourrait être revendu par la Chine sur le marché européen, avec de beaux profits à la clef.

Quel impact sur la facture ?

Si on prend en compte la fiche tarifaire “DIRECT Indexed 1 an” d’Engie du mois de juillet, un consommateur devrait payer une facture annuelle (tout compris) d’environ 1 684 euros (pour une consommation moyenne de 17 MWh). Dans cette fiche tarifaire, Engie anticipe un prix du gaz d’environ 50 euros par MWh, auquel le fournisseur ajoute une marge d’environ 11 euros par MWh. Mais, si les prix de marché devaient remonter à 80 euros par MWh, le surcoût annuel serait de l’ordre de 540 euros sur une facture moyenne. On serait alors à 2225 euros, pour une facture annuelle moyenne.

Quand la crise sera-t-elle terminée ?

La perte des volumes de gaz russe a entraîné une vague d’investissements dans de nouveaux projets de GNL, notamment au Qatar et aux États-Unis. Selon ICIS, le gros de ces projets devrait être opérationnel pour l’hiver 2026-2027. Un autre consultant, cité par le Financial Times, estime que le marché mondial du GNL devrait passer de 520 milliards de m3 en 2021 à 720 milliards de m3 en 2027. À ce moment, il ne devrait donc plus y avoir aucun problème d’approvisionnement en gaz. D’ici là, l’hiver 2024-2025 pourrait encore être à risque.

Quid de la demande ?

Malgré la baisse des prix du gaz, l’Europe continue à en consommer moins, ce qui est une bonne nouvelle. Selon le consultant Bruegel, la demande européenne a baissé de 12 % en 2022, par rapport à la moyenne de 2019-2021. Au premier trimestre 2023, la demande européenne était 18 % inférieure à la moyenne de 2019-2021. Avec une offre mondiale en hausse et une demande européenne en baisse, les prix pourraient baisser à moyen terme.