La centrale de Tihange restera sous surveillance renforcée du gendarme nucléaire au moins jusqu’en octobre

En octobre 2022, Tihange 2 s’était arrêté de façon inopinée, probablement en raison de l’utilisation d’un GSM par un membre du personnel dans un endroit où ils sont normalement interdits.

Par ailleurs, d’autres manquements avaient déjà été constatés à Tihange dans le passé. Après la multiplication de petits incidents, l’AFCN avait déposé un premier “pro justitia” en août 2015, suivi d’un second en juin 2016.

Faute de réaction suffisante de la part de l’exploitant nucléaire, Jan Bens, à l’époque directeur de l’AFCN, avait finalement interpellé Isabelle Kocher, à l’époque patronne d’Engie et présidente du conseil d’administration d’Electrabel. Engie avait aussi nommé Thierry Saegeman comme directeur des activités nucléaires d’Electrabel, afin de redresser la situation. Ce dernier est, depuis lors, devenu patron d’Electrabel.

Mise sous surveillance

L’incident du GSM d’octobre 2022, combiné à d’autres incidents datant de 2021 et 2022, avait finalement conduit l’AFCN à placer Tihange sous surveillance renforcée. “Nous avons encore constaté des incidents mineurs qu’il ne faut pas dramatiser, avait déclaré Lut Vande Velde, directrice communication et information de l’AFCN, lors d’une audition à la Chambre. Mais, pour nous, c’est intolérable dans une centrale nucléaire.”

Cette surveillance renforcée devait initialement prendre fin en février 2023. Finalement, la procédure a été prolongée, au moins jusqu’au mois d’octobre prochain. “La surveillance renforcée a permis de constater des améliorations, nous explique Louise Lienard, porte-parole de l’AFCN. Néanmoins, l’AFCN et BEL V (NdlR : la filiale technique de l’AFCN) ont souhaité ne pas lever la procédure. Ils veulent s’assurer que les améliorations en matière de culture de sûreté, de responsabilité et de rigueur sont suffisamment ancrées.” En résumé, le gendarme nucléaire souhaite s’assurer que ces améliorations persisteront, une fois que la procédure de surveillance renforcée aura été levée.

Le gendarme nucléaire a décidé de maintenir ce régime spécial, au moins jusqu’au redémarrage de Tihange 3. Il est prévu que le réacteur numéro 3 soit mis à l’arrêt pour des travaux périodiques et un rechargement du combustible, du 19 août au 8 octobre prochain. “Cette période d’arrêt permettra à l’AFCN et à Bel V d’observer un grand nombre d’activités, ajoute Louise Lienard. La surveillance renforcée sera levée lorsque l’AFCN et Bel V estimeront que la centrale est en mesure de poursuivre ses efforts de façon autonome.”