Le précompte immobilier est en hausse... et ne va plus baisser

Dans certaines entités "l'effet démultiplicateur des centimes additionnels va être lourd", calcule Nicolas Stockmans, Tax Partner, Global Expatriate Services chez BDO. Jusqu'à plus de 30% en monnaie sonnante et trébuchante pour certains contribuables. Et de citer cinq exemples pour un bien dont le revenu cadastral s'élèverait à 2 000 euros tout rond: cette année, le précompte immobilier dudit bien se montera à 1 265 euros à Lasne (+9,5 % en un an), 1 557 euros à Auderghem (+9,5%), 1 830 euros à Rixensart (+9,6%), 2 603 euros à Forest (+32,7%) et 2 708 euros à Schaerbeek (+18,3%). Soit un différentiel entre la première et la dernière de près de 1 500 euros ! Un coup dur pour les propriétaires qui payent l'impôt, qu'ils soient propriétaires-occupants ou bailleurs, mais aussi pour les locataires professionnels de commerces, de bureaux, d'ateliers ou d'espaces de stockage qui sont redevables de ce précompte immobilier. "Les petits commerces vont être fort impactés", ajoute-t-il.

"Le précompte immobilier représente, en moyenne, 30% des rentrées d'une commune contre environ 10% émanant de l'IPP (impôt des personnes physiques), poursuit Nicolas Stockmans. La crise du Covid et l'inflation ayant accentué la paupérisation de la population et diminué les rentrées émanant des revenus, la tentation est forte d'augmenter le précompte immobilier. Au risque de paupériser encore davantage les populations et donc de devoir encore et toujours pousser ces centimes additionnels à la hausse." Si Ganshoren et Watermael-Boitsfort ont augmenté leur précompte immobilier, c'est afin de compenser une diminution des centimes additionnels à l'IPP. Mais ce n'est pas le cas de toutes les communes qui ont augmenté leurs centimes additionnels cette année.

Lasne, la moins taxée en Wallonie

Le poids de ce précompte immobilier qui varie, en Belgique et en Flandre, entre 28,60% (Sint-Martens-Latem) et 67,62% (Alveringem), en Wallonie entre 33,13% (Lasne) et 64,94% (Ath), et à Bruxelles entre 38,49% (Auderghem) et 66% (Schaerbeek), n'est pas la seule inégalité que l'expert constate.

"Les revenus des habitants de ces communes peuvent fortement différer. Ici, une hausse du précompte immobilier de 10% représentera une bagatelle ou presque, là un véritable souci financier. Mais c'est surtout la base du calcul qui rend cet impôt inéquitable, détaille Nicolas Stockmans. Les revenus cadastraux des biens n'ayant pas été revus depuis 1980, ils ne sont en effet absolument plus représentatifs de la valeur réelle du bien. Ici ils sont sur-évalués, là sous-évalués. Où l'on voit des petits appartements neufs à Forest afficher un RC de 1 500 euros, alors que celui d'une maison de maître à Ixelles atteint à peine le même montant. Et c'est pareil du côté de Lasne où d'anciennes fermettes discrètement mais superbement rénovées ont un RC inférieur à 1 000 ou 2 000 euros, alors qu'une maison datant des années 70 située ailleurs dans le Brabant wallon en aligne facilement un de 4 000 euros."

Avec ceci que les propriétaires immobiliers ne peuvent espérer que les choses changeront l'an prochain ou les années suivantes. "Sauf à être dans un contexte déflationniste - et je n'y crois pas une seconde - les revenus cadastraux vont continuer à être indexés positivement, conclut Nicolas Stockmans. Cela n'aura pas les proportions de cette année, mais ils vont encore augmenter, de 2 à 3% sans doute l'an prochain. A moins que les communes diminuent leurs prétentions et donc leurs centimes additionnels."