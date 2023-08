Total et BP ont choqué le secteur éolien offshore : ils vont verser 12,6 milliards à l’Allemagne pour construire des éoliennes

Il semble loin le temps où les États devaient offrir de gros subsides aux propriétaires de parcs éoliens en mer. Bien sûr, on avait déjà vu des parcs offshore construits sans aucun subside. Et, en Belgique, l’envolée des prix de l’électricité a conduit certains parcs à verser de l’argent à l’État. Mais il s’agit là d’une situation temporaire et exceptionnelle. En revanche, jamais une somme de 12,6 milliards d’euros n’avait été déboursée par un développeur éolien offshore, simplement pour avoir le droit de construire son parc.

Si ces subsides négatifs sont une bonne nouvelle pour le contribuable allemand, ils paraissent en contradiction avec l’état de santé du secteur. Ainsi, Vattenfall a récemment mis sur pause un projet, au large des côtes britanniques. En effet, l’entreprise suédoise redoute que ce projet ne soit pas rentable. Le Danois Orsted, un géant du secteur, estime aussi que la rentabilité de la filière est menacée. Qu’en est-il réellement ? Retour sur ce dossier en cinq questions.

1. Différents types d’enchères ?

Suite aux enchères organisées en Allemagne, BP et TotalEnergies ne recevront aucun subside. Au contraire, les deux majors verseront 12,6 milliards d’euros à l’État allemand, pour avoir le droit d’installer leurs éoliennes en mer. Notons que les frais de raccordement des parcs au réseau terrestre seront pris en charge par l’Allemagne.

Par ailleurs, aucun prix garanti ou aucun subside ne seront accordés à l’électricité produite. En contrepartie, BP et TotalEnergies feront ce qu’elles veulent avec l’électricité. En cas de flambée des prix, les deux majors pourraient donc réaliser des surprofits. En revanche, si les prix de l’électricité devaient chuter au cours des 25 prochaines années, des pertes ne sont pas à exclure. Ceci est conforme au business traditionnel des pétrolières : les périodes de vaches maigres peuvent être suivies de bénéfices gigantesques !

TotalEnergies et BP ne bénéficieront donc pas d’un système plus stable, appelé “contract for difference”. Via ce système, le parc offshore se voit attribuer un prix garanti de l’électricité, par exemple 50 euros par MWh. Quand les prix sur les marchés dépassent 50 euros, le parc verse le surplus à l’État. Quand les prix de l’électricité sont inférieurs à 50 euros, c’est l’État qui comble le manque à gagner, pour assurer la rentabilité du projet. Ce système sera appliqué en Belgique, pour l’enchère de la deuxième zone d’éoliennes en mer. Le mécanisme du “contract for difference” est plus stable et moins risqué, mais il ne permet pas de réaliser des surprofits, lorsque les prix de l’électricité s’envolent (ce qui attire traditionnellement BP et TotalEnergies).

2. Pourquoi l’industrie offshore est-elle choquée ?

Les 12,6 milliards d’euros payés à l’Allemagne représentent 1,8 million d’euros par MW installé, un montant significatif. En effet, selon certains experts, installer une éolienne offshore coûte, en moyenne, entre 2 et 2,2 millions d’euros par MW. En ajoutant le montant payé à l’État allemand, BP et TotalEnergies doublent donc quasiment le coût d’installation de leurs éoliennes.

En Belgique, certains acteurs de l’éolien offshore sont étonnés par l’offre des deux géants pétroliers. “Ces dernières années, des parcs offshore ont été attribués à des prix très compétitifs, nous explique un acteur de la filière. Tout le monde s’est aligné sur ces prix. Mais, avec l’inflation, les nouveaux projets coûtent plus cher que les anciens. Vattenfall n’est pas le seul acteur en difficulté sur certains projets. Je ne comprends donc pas comment BP et TotalEnergies peuvent débourser autant d’argent. Ils parient probablement sur un prix de l’électricité durablement élevé”.

L’association WindEurope, qui représente l’industrie éolienne européenne, a vivement dénoncé les résultats de l’enchère allemande, qui avait autorisé des subsides négatifs illimités. “Cela engendre des coûts supplémentaires pour les promoteurs d’éoliennes en mer, peut-on lire dans un communiqué de WindEurope. Ces coûts doivent être répercutés. Soit sur la chaîne d’approvisionnement, qui lutte déjà contre l’inflation ; soit sur les consommateurs, qui doivent déjà faire face à une augmentation des prix de l’électricité”.

3. Des arguments à relativiser

Certains arguments développés par WindEurope doivent néanmoins être relativisés. Ainsi, TotalEnergies et BP devront vendre leur électricité au prix du marché. Si leurs éoliennes coûtent plus cher, ils ne pourront pas vendre leur électricité à un prix supérieur au marché. En outre, il n’est pas certain que les fabricants d’éoliennes accepteront d’offrir de gros rabais à ces deux géants. Avec la hausse drastique des ambitions européennes au niveau de l’éolien offshore, les fabricants sont en position de force. “La capacité de production de turbines offshore est inférieure à la demande, nous explique un acteur belge du secteur. Si tout le monde se bat pour avoir des turbines, je ne vois pas pourquoi les fabricants accorderaient des gros rabais à BP et TotalEnergies”. Néanmoins, certains experts ne doutent pas de la capacité de géants, comme BP et TotalEnergies, de négocier des bons prix.

4. Est-ce rentable ?

Selon nos calculs, BP et TotalEnergies pourraient produire 613 TWh d’électricité, sur une période de vingt-cinq ans, pour un investissement total de 26,6 milliards d’euros (en tenant compte d’un prix de 3,8 millions d’euros par MW installé). Pour rembourser cet investissement, le prix de vente de l’électricité devrait être de 43 euros par MWh, pendant les vingt-cinq ans du projet. A priori, il doit être possible d’obtenir ce prix. Cette année, le prix mensuel de l’électricité a évolué entre 77 et 128 euros par MWh en Allemagne. Notons que notre calcul ne tient pas compte des coûts de maintenance des éoliennes, qui sont minoritaires par rapport aux coûts de construction des parcs. En outre, TotalEnergies et BP ne se contenteront pas de rembourser leur investissement, ils voudront dégager un rendement dessus.

Le consultant Woodmac reconnaît que le prix payé à l’Allemagne est “lourd”. Mais il avance plusieurs raisons qui justifient ce prix. La plus importante est que le paiement à l’État allemand sera étalé sur vingt ans, ce qui bénéficiera fortement à la rentabilité du projet. Damien Ernst, professeur à l’ULiège, abonde dans ce sens. “En vendant l’électricité à un prix de 75 euros par MWh, les parcs devraient dégager un rendement de l’ordre de 7 %, déclare-t-il. Au-dessus de 75 euros, le rendement sera encore plus intéressant”. Woodmac ajoute qu’en obtenant ces énormes concessions, BP et TotalEnergies se positionnent favorablement vis-à-vis des fabricants de turbines, alors que l’offre mondiale ne sera peut-être pas suffisante.

5. Bénéfique pour la planète ?

Du côté du secteur éolien offshore, on déplore ces énormes subsides négatifs versés à l’organisateur des enchères. On redoute qu’ils deviennent la norme, pour les futures enchères. Damien Ernst, au contraire, salue les résultats de l’enchère allemande. “L’éolien offshore est devenu très compétitif, explique-t-il. Il est temps que le secteur verse de l’argent aux États, alors qu’il a bénéficié de subsides pendant de nombreuses années”. Selon lui, l’énorme demande des entreprises pour de l’électricité verte fait qu’investir dans l’éolien offshore restera très rentable, même en payant ce genre de subsides négatifs.