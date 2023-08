Delhaize va construire un nouveau centre de livraison pour l'e-commerce à Forest

C’est pourquoi le distributeur, qui est par ailleurs toujours dans la tourmente avec un conflit social qui dure maintenant depuis près de 6 mois lié à la franchisation de ses 128 supermarchés, a décidé de doubler sa capacité d’e-commerce en construisant un nouveau centre de distribution pour les livraisons à domicile à Forest (Bruxelles). Les plans ont été présentés mardi.

L'entreprise compare le nouveau centre de distribution, d'une superficie de 20.000 m2, à un très grand magasin où les commandes en ligne sont préparées et livrées ensuite au domicile du client par véhicule. C'est également là que seront assemblées les commandes que les consommateurs retirent en magasin. D'après le distributeur, la livraison à domicile représente 3/4 du chiffre d'affaires total lié aux ventes en e-commerce, rapporte l'agence Belga.

Quantités disponibles en hausse

Le nouveau bâtiment, développé par la société immobilière Montea, devrait être opérationnel au début de l’automne 2024. Il sera érigé sur l’ancien site de Lipton que Montea a racheté en 2008 déjà, dans le cadre d’un programme de redéveloppement à long terme.

C’est en 1906 que Delhaize a débuté la livraison à domicile… à l’aide de chevaux et de charrettes.

C’est en 1906 que Delhaize a débuté la livraison à domicile… à l’aide de chevaux et de charrettes. La première plate-forme de livraison a vu le jour en 1989 avec Caddy-Home. Depuis 2016, les commandes en ligne sont préparées au centre de Puurs, en province d’Anvers, auquel s’ajoutent trois hubs régionaux à Gand, Drogenbos et Liège. “Mais, à Puurs, on arrive au maximum des capacités de l’entrepôt”, déclare Jennifer Nemry.

Le nouveau centre, dont la première pierre n’est pas encore posée, verra donc le jour à Forest, “un emplacement central pour un marché qui est très important à Bruxelles”, souligne Chloë Thoelen. Delhaize est ainsi encore plus proche de ses clients à Bruxelles, “ce qui leur permet de bénéficier d’un service encore plus efficace et de produits plus frais en raison de la distance plus courte à parcourir et de produits qui restent, donc moins de temps dans le transport”.

Le distributeur met également en avant une plus grande disponibilité desdits produits : la gamme ne s’étend pas (15.000 références sur les 20.000), mais Delhaize augmente les quantités disponibles. Avec l’idée d’acheminer les provisions chez les clients rapidement et de la manière la plus optimale possible, “avec un minimum de kilomètres parcourus, mais aussi en cherchant quel type de véhicule (électrique) est le mieux adapté pour livrer”, le “dernier kilomètre” devant devenir “aussi vert que possible”.

450 nouveaux emplois

Le bâtiment se veut également le plus durable possible : refroidissement et chauffage à l’aide de pompes à chaleur, récupération de l’eau de pluie pour les toilettes et robinets extérieurs, “toit vert” et centrale solaire sur le toit,…

Delhaize n'a pas dévoilé le montant de l’investissement. Chez Montea, on mentionne que le distributeur a signé un bail pour une durée ferme de 15 ans et que le budget d'investissement pour le terrain et pour le développement des installations est estimé à 38,5 millions d'euros.

Ce projet d’e-commerce a Forest va de pair avec la création de 450 emplois : livreurs de colis, préparateurs de commandes, travailleurs administratifs, etc. Le recrutement de la main-d’œuvre “se fera autant que possible au niveau local”, précise encore Delhaize.