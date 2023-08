Aujourd’hui, l’IFAPME c’est un catalogue de plus de 200 formations dans plus de 20 secteurs différents et qui s’étoffe chaque année avec de nouveaux métiers dans des secteurs en croissance, 24 sites de formation dans 17 villes wallonnes, plus de 18.500 apprenants en formation qualifiante chaque année, près de 22 000 travailleurs, indépendants, chefs d’entreprise en formation continue, une collaboration avec plus de 10.000 entreprises ou encore près de 90 % d’apprenants qui décrochent un emploi ou créent leur entreprise dans les 6 mois qui suivent leur parcouyrs de formation.

“La formation en alternance est une réponse à de nombreux enjeux de la Wallonie, particulièrement pour l’emploi, le développement économique, l’avenir de nos jeunes mais aussi pour la formation tout au long de la vie”, a souligné le ministre en charge de l’IFAPME, Willy Borsus, ministre wallon de l’Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et l’Innovation, du Numérique, de l’Agriculture, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire, qui s’est exprimé à l’occasion de cet anniversaire fêté ce jeudi. Il a également évoqué la réforme de l’alternance entreprise avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et le nouveau contrat de gestion 2023-2028 de l’IFAPME, orienté autour de 4 axes : orientation, accrochage, répondre aux besoins des entreprises et travailler ensemble.

Des primes

Ce fut aussi l’occasion de mettre en avant quelques mesures prises. Par exemple, la réduction des coûts de formation pour les entreprises et les apprenants, avec l’octroi d’une prime de 750 € aux entreprises qui forment un apprenant adulte en alternance sous convention de stage durant plus de 270 jours durant la première année de formation et l’octroi d’une prime de 750 € à l’indépendant, l’entreprise sans travailleur, qui signe une première convention de stage ou encore le remboursement du minerval d’un montant moyen de 300 € pour les adultes en formation en alternance sous convention de stage dans un métier en pénurie ou une fonction critique.

Autre mesure : la prime pilote à la formation Construction, qui concerne notamment l (‘alternance et qui peut aller jusqu’à 2.000 €, octroyée en 3 tranches, à l’issue de chaque année réussie et au moment où la personne décroche un emploi dans le secteur de la construction. En 2022, sur les 3.400 apprenants inscrits dans les filières visées, 2.571 apprenants ont sollicité et reçu une prime, annonce l’IFAPME, dont les cours reprennent dès ce lundi. Avec neuf nouvelles formations au catalogue.