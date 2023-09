"Plus de 45 heures de tournage au total" : comment D'Ieteren veut devenir le porte-voix de l'inclusion

À quelques mois des Jeux Paralympiques de Paris, elle souligne à nouveau cet engagement sociétal en devenant partenaire de Target Victory. Conçu comme un programme BtoB pour les entreprises et organisations désireuses de contribuer à l'essor du handisport professionnel en Belgique, Target Victory a été mis en place par Zelos, la société de Freddy Tacheny spécialisée dans le marketing sportif. Le projet lui-même est cornaqué par un ancien marketer de Coca-Cola, Yves De Voeght : "Notre pari est que plus nous aurons de handisportifs de haut niveau, plus les médias s'intéresseront à eux, plus nous verrons des images de personnes déficientes associées à des émotions positives et, surtout, liées à de la performance, car c'est le plus grand a priori qu'ont les employeurs vis-à-vis de ce groupe d'individus quand il s'agit de les engager", explique-t-il.

"Un partenaire de la route de nos parasportifs"

C'est dans ce contexte que D'Ieteren a décidé de se positionner comme "partenaire de la route de nos parasportifs de haut niveau". José Fernandez, responsable marketing de D'Ieteren, estime en effet que "promouvoir une croissance inclusive, en agissant pour l'égalité des chances et la diversité sous toutes ses formes, est source de créativité, multiplie les points de vue et contribue à l'innovation". Il poursuit : "En collaboration avec Happiness Brussels, nous avons aussi tenu à souligner l'importance de s'engager pour plus de diversité et d'inclusion."

En résulte un film diffusé sur les réseaux sociaux qui rappelle que la ligne d'arrivée et les 100 derniers mètres ne sont que l'aboutissement d'un long processus d'entraînement. "Ce spot retrace les mois de préparation - longs, durs, parfois même terribles - qui aboutissent à ce moment crucial qu'est la compétition. Ou, comme le dit symboliquement le slogan, le million de mètres avant les derniers 100. Ou 400. Ou 800…, raconte Geoffrey, directeur de création chez Happiness. Pour illustrer ce long parcours de la manière la plus réaliste possible, il n'y avait qu'un seul moyen : faire du réalisme. Avec de vrais athlètes "handisport" de Target Victory. Grâce à 16 caméras GoPro, ils nous ont livré une représentation ultraréaliste de l'impact de leur entraînement quotidien. Plus de 45 heures de tournage au total, sur base desquelles notre monteur Simon Schuurman a dû lui-même faire son million de mètres."

"Ce partenariat démontre la philosophie de Target Victory : faire correspondre notre projet à ce que le partenaire souhaite en faire, que ce soit de la sensibilisation externe comme c'est le cas ici avec D'Ieteren ou de la sensibilisation interne comme avec d'autres partenaires", conclut Yves De Voeght.FB

Annonceur : D’Ieteren

Agence : Happiness

Médias : réseaux sociaux