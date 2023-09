Delhaize poursuit sur sa lancée: "Dans les mois à venir, de nouvelles annonces seront faites régulièrement"

L’annonce a été faite quelques jours avant une nouvelle réunion de conciliation entre direction et syndicats après plusieurs essais totalement infructueux, la direction et les syndicats, soutenus par un personnel ayant massivement fait grève au printemps pour dénoncer ce plan, campant sur des positions totalement opposées.

Le ministre de l’Économie, Pierre-Yves Dermagne (PS) a sorti un joker de sa manche en la personne du baron Robert Tollet, ancien président du Conseil central de l’Économie, qui aura la lourde de tâche d’aider les parties prenantes à faire un premier pas après six mois d’un dialogue de sourds.

Difficultés ?

La direction pourra-t-elle “lâcher” l’une ou l’autre concession au gré des trois réunions prévues ? Le message est en tout cas clair : elle va de l’avant dans son projet de franchise, même s’il est encore bien loin d’être finalisé et semble témoigner d’une réelle difficulté à conclure des accords avec des candidats repreneurs. Du coup, l’enseigne serait moins gourmande. “Delhaize offre des enveloppes commerciales et des réductions de loyer pour convaincre les nouveaux franchisés”, a assuré Myriam Djegham, secrétaire permanente Commerce à la CNE.

”Dans les mois à venir, de nouvelles annonces seront faites régulièrement concernant d’autres supermarchés qui feront la transition vers des supermarchés Delhaize indépendants”, a souligné Delhaize dans un communiqué reprenant aussi la liste des magasins complétant la liste des futurs franchisés.

Il s’agit des magasins de Verviers, Marche, Marcinelle, Waterloo, Tournai, Braine-L’Alleud, Ath et Mons en Wallonie, de Roodebeek, Saint-Antoine, De Fré et Fort Jaco à Bruxelles, et de Kasterlee, Waasland, Ledeberg, Bruges Sint Kruis ainsi qu’Overijse en Flandre. Le processus prendra un peu de temps puisque certains de ces magasins ne passeront pas sous pavillon indépendant avant début 2024.

Pour le personnel et leurs représentants, les griefs restent les mêmes : qu’en sera-t-il de leurs salaires, de leurs conditions de travail, des divers avantages accordés par Delhaize ? Du changement, il y en aura, même si le discours des repreneurs, dûment formaté, se veut logiquement rassurant. Le personnel devra s’adapter. “Les travailleurs qui ne rentrent pas dans le rang seront poussés à démissionner”, avait relaté en août Myriam Djegham à l’issue d’une rencontre entre les repreneurs et le personnel d’un supermarché bruxellois.

Des craintes nullement partagées par le locataire du 16, rue de la Loi. “Au lieu de travailler pour une multinationale, les gens vont travailler pour un entrepreneur local, aux mêmes conditions. Où est le problème ?” a ainsi estimé le Premier ministre Alexander De Croo dans une interview au “Soir”.