Du lithium découvert pour la première fois en Belgique: une quantité suffisante pour produire 125 000 batteries de voitures électriques par an

Les installations de géothermie pompent l'eau chaude des couches terrestres à plus de 1.000 mètres de profondeur et la transmettent à un réseau local de tuyaux isolés pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire des bâtiments. "Le phénomène est connu depuis longtemps en Allemagne et en France, mais c'est la première fois en Belgique", souligne M. De Meyer.

Le lithium est un métal qui, avec le nickel, le manganèse et le cobalt, est indispensable à la production de batteries pour les voitures électriques ou les smartphones.

À lire aussi

Deux installations géothermiques profondes sont actives en Flandre: chez Janssen Pharma à Beerse et chez Vito à Mol.

"Les premiers résultats obtenus font état de 100 mg de lithium par litre d'eau. C'est très correct", déclare Bart Michielsen, chercheur au Vito. "Cela signifie qu'une centrale géothermique en Flandre peut produire chaque année 500 tonnes d'hydroxyde de lithium. Si l'on multiplie ce chiffre par les 30 centrales qui seront construites d'ici 2050, on obtient 15.000 tonnes d'hydroxyde de lithium. Avec les 10 premières centrales qui seront prêtes d'ici 2030, cela fait déjà 5.000 tonnes."

Selon des estimations approximatives, cela représente suffisamment de lithium pour les batteries de 125.000 voitures électriques par an, précise L'Echo.

Cette quantité répond aux exigences fixées par Umicore pour être considérée comme un fournisseur potentiel.