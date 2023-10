Comment expliquer l'écroulement du prix du pétrole ?

Mais depuis ce pic, le prix du baril a sévèrement dévissé, perdant environ 11 % à 86 dollars. C’est ce mercredi que la chute a été la plus brutale, avec un recul de 5 dollars en une seule journée !

Comment expliquer ce revirement de situation ? Pour certains analystes, ce mouvement s’explique, avant tout, par l’état des marchés financiers. Cette semaine, le taux d’intérêt des obligations américaines à dix ans a atteint un sommet, à 4,87 %. On n’avait plus vu un tel taux depuis plus de dix ans. Or les taux d’intérêt élevés pourraient peser sur la croissance économique et donc sur la consommation de pétrole. Cette perspective d’une moindre consommation pétrolière aurait donc fait baisser les prix.

Selon le Financial Times, ce revirement s’explique aussi par le positionnement de traders sur le marché pétrolier. Des acteurs ayant parié sur une baisse des prix auraient amplifié ce mouvement. Enfin, toujours selon le FT, les stocks d’essence ont augmenté aux États-Unis, ce qui tendrait à prouver que les prix élevés pèsent sur la consommation.