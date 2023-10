Décision surprenante chez BeCentral: Laurent Hublet quitte la direction

Laurent Hublet a, surtout, pris tout le monde de court en annonçant sa décision de s’effacer en tant que CEO du campus. Une décision communiquée au conseil d’administration de BeCentral, présidé par Omar Mohout. Ce dernier a exprimé, au nom du CA de BeCentral, sa gratitude envers Laurent pour avoir fait de la Gare centrale “le cœur battant” du numérique en Belgique. “Grâce à sa vision, son énergie et son engagement au service de l’impact sociétal, Laurent a réussi à fédérer une équipe et une communauté et fait du rêve des cofondateurs une réalité que l’Europe nous envie”.

Le conseil d’administration de BeCentral a d’ores et déjà lancé un processus de recrutement pour trouver son ou sa prochain(e) CEO. Les candidatures issues de la communauté de Becentral seront également prises en compte. Déterminé à assurer une transition en douceur, le CA a confié à Charlène Crespel, COO du campus, le rôle d’acting CEO pendant cette période intermédiaire.

”Il y a six ans, quand nous nous sommes lancés, pas grand monde ne croyait à ce projet. Pourtant, nous l’avons fait. Rien ne me rend plus heureux que d’entendre les milliers d’histoires de celles et ceux passés par BeCentral, et qui y ont trouvé leur voie dans la vie professionnelle”, a expliqué Laurent Hublet. “Je suis ému, parce que ce projet, et toutes celles et tous ceux qui l’incarnent, comptent énormément pour moi. Ils vont continuer à occuper une place particulière dans mon cœur. Mais il faut savoir transmettre un projet au bon moment tout autant qu’il faut savoir lui donner vie. BeCentral, c’est une équipe incroyable. Le campus va continuer à grandir, j’en suis convaincu, et je ne serai jamais loin”.

Laurent Hublet s’en va pour mener “un nouveau projet”…. Mais il entend “d’abord, un peu souffler”.