“Chaque année, on constate moins d’agents, moins de contrôles” : La lutte contre la fraude fiscale manque-t-elle de moyens ?

Du côté de l’opposition, le député Marco Van Hees (PTB) fustige régulièrement le manque de moyens attribués à la lutte contre la fraude fiscale. Et il surveille attentivement, via des questions parlementaires, l’évolution du nombre de contrôleurs fiscaux. Les dernières données, fournies par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V), permettent de constater l’évolution entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2023. Notons que les chiffres de l’année 2023 sont des estimations.

Quels sont les résultats ? Entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2023, le nombre total de contrôleurs fiscaux a baissé d’environ 13 %. On est passé de 4314 à 3746 agents dédiés à la lutte contre la fraude fiscale.

Evolution des agents du fisc ©IPM Graphics

Mais tous les services ne sont pas logés à la même enseigne. L’AG fiscalité, le service dédié aux contrôles fiscaux ordinaires, a vu ses effectifs fondre de plus de 21 %. De son côté, l’Inspection spéciale des impôts (ISI), qui combat la fraude fiscale grave et organisée, a vu ses effectifs baisser de plus de 5 %. Les deux autres services, au contraire, ont vu leurs effectifs augmenter. Mais, globalement, le nombre de contrôleurs fiscaux a donc diminué d’environ 13 %, selon les données fournies par le député PTB.

Notons que la baisse du nombre de contrôleurs fiscaux a été moins importante sous le gouvernement De Croo. Le nombre total de contrôleurs n’a ainsi baissé que d’environ 2 % sous la Vivaldi. En outre, il y a eu une petite hausse du nombre de contrôleurs en 2023, par rapport à 2022. “Le ministre des Finances n’a pas respecté son engagement de maintenir les effectifs de contrôle, tacle néanmoins Marco Van Hees. En outre, les estimations pour l’année 2023 risquent d’être revues à la baisse, comme cela avait été le cas pour les estimations de l’année 2022”.

”L’informatisation ne règle pas tout”

Contacté, le syndicat UNSP-Finances estime, aussi, que l’administration fiscale manque de moyens, notamment pour le contrôle. “Chaque année, on constate moins d’agents, moins d’agents contrôleurs, moins de contrôles, explique Eric Brisbois, responsable communication de l’UNSP-Finances. Il est faux d’affirmer que l’informatisation et le 'data mining' compensent ces diminutions de personnel. Ces techniques sont une réalité depuis des années et le nombre d’agents contrôleurs continue quand même à diminuer”.

”La fraude fiscale se chiffre en milliards d’euros, ajoute-t-il. Lutter efficacement contre la fraude fiscale et donner les moyens au SPF Finances devraient être deux des priorités du gouvernement”.

Retard dans le “data mining”

Le “data mining” consiste à croiser de nombreuses données, notamment dans le but de détecter la fraude fiscale. Marco Van Hees a récemment dénoncé le fait que les données contenues dans le “Point de contact central des comptes et contrats financiers” (PCC) n’étaient toujours pas accessibles, dans le cadre du “data mining”. Or le registre PCC centralise les informations relatives aux comptes et contrats financiers belges ainsi qu’aux comptes détenus par des particuliers à l’étranger. Des données a priori importantes, dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale.

”Selon l’accord de gouvernement, ces données auraient dû être accessibles depuis septembre 2021”, dénonce le député PTB. Au sein de la majorité, le député Ahmed Laaouej (PS) a d’ailleurs récemment appuyé la demande du PTB. “Nous commençons à fortement nous impatienter”, a-t-il déclaré à l’adresse du ministre des Finances. Vincent Van Peteghem a soulevé la question du respect de la vie privée pour expliquer ce retard.