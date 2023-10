Est-ce la fin des cryptomonnaies ?

En théorie, la technologie blockchain - essentiellement un grand livre numérique sécurisé et transparent - promet de révolutionner l’essence même de l’échange de valeur. Qu’il s’agisse de l’immobilier ou des monnaies nationales, l’avenir brille de mille feux. C’est comme si nous avions redécouvert la presse à imprimer. Mais où en sommes-nous aujourd’hui ?

NFT, finance décentralisée

De véritables percées ont émergé : les jetons non fongibles (NFT), des actifs numériques uniques vérifiables via la blockchain, ont révolutionné le monde de l'art ; la finance décentralisée (DeFi), ou services financiers sans banque traditionnelle, a amorcé la liberté de la finance ; et les stablecoins, des monnaies numériques indexées sur des actifs stables comme l'or ou le dollar américain, offrent une alternative aux cryptomonnaies volatiles. Mais, nous ne pouvons ignorer le revers de la médaille : le secteur est encombré de fraudes et d'arnaques, ce qui freine considérablement son adoption et sa crédibilité.

À lire aussi

Pourtant, nous devons admettre que ces éléments ont été surévalués par l’enthousiasme du marché, tout comme la bulle Internet au tournant du siècle, et n’ont pas encore réécrit notre existence quotidienne.

En matière d'avancement technologique, la crypto ne traîne pas. Au-delà des blockchains fondamentales et des contrats intelligents - des contrats auto-exécutables avec le code directement écrit sur la blockchain -, nous avons vu l'émergence du zero-knowledge proof, une méthode cryptographique qui permet à une partie de prouver à une autre qu'elle connaît une information spécifique, sans révéler ce que cette information est réellement. Dans un monde où chaque paiement en ligne et chaque connexion à un service peuvent être traqués, la question de la vie privée prend une urgence particulière. Cette technologie permet non seulement de sécuriser les transactions financières mais aussi de protéger les données médicales et les identités numériques. Cette méthode cryptographique offre une validation sans divulgation, transformant la protection de la vie privée aussi radicalement que les pare-feu l'ont fait pour l'Internet.

Les exemples de l’électricité et d’Internet

L’échec imminent des cryptos est, selon moi, une affaire de perspective. Le bitcoin a donné naissance à la blockchain il y a seulement quinze ans, et les contrats intelligents se sont établis il y a environ huit ans avec l’arrivée d’ethereum. Pour mettre l’émergence de la blockchain en perspective, c’est comme si nous attendions d’un adolescent qu’il assume les mêmes responsabilités qu’un adulte mature. Rares sont les technologies qui ont atteint leur maturité seulement quinze ans après leur découverte.

Historiquement, l’électricité a été découverte au début des années 1800 et est devenue une nécessité domestique près d’un siècle plus tard, tandis qu’Internet a été conceptualisé dans les années 1960 et n’est entré dans la conscience du grand public que dans les années 90. L’ampoule électrique et les machines industrielles ont popularisé l’électricité. Le World Wide Web et les navigateurs pionniers ont été la porte d’entrée de l’Internet vers une adoption massive. Pour la crypto, je suis certain que ce moment décisif repose sur l’avènement d’une application tangible capable de recruter des centaines de millions.

À l’heure actuelle, une telle application ne semble pas exister. Sans cette clé de voûte, la crypto demeure une promesse latente, semblable à un moteur de voiture puissant qui ne s’adapte à aucune voiture. Les années à venir introduiront-elles une application révolutionnaire ou la crypto s’évanouira-t-elle dans l’oubli ? À en croire les autres technologies, le temps, uniquement, nous le dira.