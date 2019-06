Abonnés AdM avec E. C.

Le 7 mai 2019, un projet pilote de covoiturage a été inauguré à grand renfort de communication, sur la E411 sur 4 kilomètres entre Wavre et Rosières, vers Bruxelles.

Depuis un mois ce vendredi, les véhicules de trois personnes et plus sont autorisés à emprunter la bande de droite, jusque-là réservée aux bus et taxis. La vitesse y est cependant limitée à 50 km/h, ce qui rend son utilisation intéressante uniquement en cas de bouchons.

Depuis un mois, les navetteurs qui se rendent à Bruxelles via la dorsale wallonne le constatent : (...)