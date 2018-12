Il y a quelques jours, le Conseil européen, qui réunit les chefs d’États et de gouvernements, a approuvé les propositions de la Commission concernant de nouveaux équipements de sécurité obligatoires sur les véhicules vendus dans l’Union. Au total, ce troisième "paquet", selon le jargon européen, contient 19 appareillages dernier cri répartis sur les voitures, utilitaires légers, poids lourds et autobus. Parmi ces systèmes, on trouve notamment : freinage d’urgence automatique, maintien de trajectoire ("lane assist"), rappel de ceinture de sécurité étendu aux places arrière, alerte de dépassement de vitesse, démarrage conditionné à un éthylomètre, etc. Toutes mesures applicables trois ans après leur adoption probable, par le Parlement européen, en 2019.