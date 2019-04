2

Les raisons du départ d'Axel Miller, qui quitte brutalement le groupe D'Ieteren

D'importantes divergences en matière d'investissements futurs mettent un terme à plus de 5 ans de direction par l'ancien patron de Dexia. La nouvelle est tombée via un communiqué de presse lapidaire, ce lundi, à 8h31 : "Le groupe D'Ieteren et ...