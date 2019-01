Auto L’offre des banques démarre à 0,65%, au plus bas jamais atteint.

Les grandes banques ont sorti l’artillerie lourde alors que s’ouvre ce samedi le Salon de l’auto. Des conditions salon à taux plancher, plus intéressantes encore qu’en 2018.

Celui qui met une nouvelle fois tout le monde d’accord, c’est Beobank qui lance à nouveau le taux le plus bas du marché concernant les prêts voiture. Les particuliers et les professionnels peuvent contracter chez Beobank un prêt voiture jusqu’à 40 000 € avec un intérêt de 0,65 % pour une période de remboursement maximale de 60 mois. De plus, ce tarif est valable pour tous les types de voitures neuves, là où d’autres acteurs atteignent les 0,65 % uniquement pour les véhicules écologiques. Cerise sur le gâteau, vous pouvez emprunter jusqu’à 120 % de la valeur du véhicule, de quoi financer également les assurances et la taxe de mise en circulation.