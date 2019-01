L’électrique, l’électrique, tout le monde en parle, souvent à tort et à travers, mais qu’en est-il réellement de l’offre et de la demande ? Un tour au Salon de l’auto, qui se termine ce dimanche, indique une offre encore réduite et le plus souvent très onéreuse : Audi e-tron fabriquée en Belgique, Jaguar I-Pace, Tesla Model S, X et 3, BMW i3, VW e-Golf. Pour trouver quelque chose d’abordable, il faut aller du côté de l’Alliance Renault (Twizy, Zoé) Nissan (Leaf), ou chez Hyundai (Kona EV) Kia (e-Niro).

Cela fait peu, alors que le marché belge du 100 % électrique reste microscopique, moins d’1 % l’an dernier. L’hybride fait un poil mieux, grâce à Toyota (autorechargeable) et à une offre rechargeable qui commence à s’étoffer.

(...)