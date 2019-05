L'action du constructeur de voitures électriques Tesla a connu son pire début d'année, avec une glissade de plus de 40% de sa valeur. La valeur des actions que possède son CEO Elon Musk a dès lors perdu quelque 4,9 milliards de dollars (4,4 milliards d'euros). Les analystes se montrent de plus en plus critiques, voire sceptiques, à l'égard de Tesla. Le constructeur a notamment livré moins de véhicules que prévu au premier trimestre.

La chute du cours Tesla a fait descendre Elon Musk de la 29e à la 46e place du classement des milliardaires établi par l'agence de presse financière Bloomberg.