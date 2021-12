Le salon Batibouw reporté au mois de mai 2022

Initialement prévu du 19 au 27 février prochain, les organisateurs du salon Batibouw ont décidé ce mercredi, en concertation avec le comité des exposants de reporter l'évnement ainsi que les salons professionnels au mois de mai 2022.

Une décision prise face à l'incertitude de ces prochains mois mais c'est finalement un report plutôt qu'une annulation "Depuis plusieurs semaines, les organisateurs du salon Batibouw réfléchissaient à des alternatives concernant l'organisation du salon. En l'état actuel des choses et face à l'incertitude de ces prochains mois, la décision de reporter le salon au mois de mai était pour eux, ainsi que pour les exposants, la solution la plus pertinente", explique un communiqué. "Après plusieurs jours de réflexion, nous avons décidé en concertation avec le comité des exposants de reporter le salon au mois de mai. Nous voulons assurer à nos exposants et visiteurs un salon de qualité et sans contraintes. Bien que le gouvernement n'ait pas émis de nouvelles mesures en ce qui concerne l'organisation des salons, nous ne savons pas de quoi demain sera fait" explique Frédéric François, CEO de Fisa.

Le prochain salon Batibouw, ainsi que les salons professionnels prendront donc place du 21 au 29 mai au sein des palais de Brussels Expo.