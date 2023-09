Au menu de Ryanair en Belgique : nouvelles lignes, grèves et tartes à la crème

L’Irlandais a aussi organisé une conférence de presse pour y annoncer l’ouverture de nouvelles lignes et la venue de nouveaux avions à l’aéroport de Charleroi. Comme à son habitude, le dirigeant fait le voyage en très petit comité. Seule une attachée de presse l’accompagne, rejointe par deux employés de la compagnie habitant à Bruxelles. Il est 8h25. M. O’Leary arrive à l’aéroport de Bruxelles. Il allume son portable et apprend que les pilotes basés en Belgique annoncent une nouvelle grève. L’homme doit pester, mais il est surtout pressé.

Dans son agenda, une autre conférence de presse est prévue sur l’île de Malte l’après-midi. 10h45, l’équipe de Ryanair arrive devant le Berlaymont. Michael O’Leary sort d’une berline, avec une caisse reprenant les signatures de ses passagers "fatigués de toutes ces grèves". Il a aussi amené un mannequin en carton représentant Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. "Elle n’est jamais là, lance Michael O’Leary. Elle doit sans doute faire du shopping, elle devrait plutôt s’occuper des problèmes de citoyens européens". L’Irlandais entend faire une petite manifestation devant la Commission. Il y a quelques mois, il avait engagé des étudiants pour brandir des pancartes réclamant la fin de ces grèves. Ce jeudi, le comité est plus restreint : quelques employés de Ryanair et quelques journalistes sont là.

Alors que M. O’Leary déballe des pancartes de ces cartons, deux jeunes femmes foncent sur le patron pour l’entarter. ©D.R.

Soudain, alors que M. O’Leary déballe des pancartes de ces cartons, deux jeunes femmes foncent sur le patron pour l’entarter. "Bienvenue en Belgique, crient-elles. Arrêtez de polluer la planète avec vos avions de m…." Un temps déstabilisé, Michel O’Leary souffle un "well done" (""bien joué"), tout en s’essuyant le visage. "Fucking hell" , peste l’un de ses assistants en se tenant le visage entre les mains. O’Leary enlève sa veste, goûte la crème et sourit, tout en éloignant les micros des télés présentes. Il reviendra plus tard sur cet entartage revendiqué par l’internationale pâtissière. Tout en ironie, comme à son habitude. "J’ai trouvé que la crème fraîche était artificielle, sans doute venue d’un aérosol, ce qui est très mauvais pour la planète. En tout cas, je n’ai jamais eu un accueil aussi chaleureux en Belgique : ces deux jeunes femmes dansaient de joie en apprenant que nous ouvrions de nouvelles lignes depuis Charleroi. Je pense qu’après m’avoir entarté, elles se sont empressées de réserver un vol sur notre site pour notre nouvelle ligne vers Amman en Jordanie. Elles ont besoin de soleil".

On ne l’a lui fait pas à Michael O’Leary, dont l’adage : "Qu’on parle de moi en bien ou en mal, peu importe. L’essentiel, c’est qu’on parle de moi !" est le credo. En plus de faire de la pub pour sa compagnie- le compte twitter de Ryanair va "jouer" avec cet entartage durant toute la journée-, l’Irlandais en profite pour promouvoir la crème fraîche irlandaise, "la meilleure du monde" et les 350 vaches de sa propre ferme, à Gigginstown, au cœur de l’île d’Émeraude. Mais Michael O’Leary est vraiment pressé. Il siffle sur son assistant qui est parti avec sa sacoche et son passeport, indispensable pour pouvoir entrer dans le Berlaymont. En deux minutes, les caisses de pétition sont déposées. Le sexagénaire revient au pas de course vers l’hôtel à proximité où a lieu la conférence de presse. Il a encore de la crème fraîche dans son cou. Le patron l’annonce : Ryanair va s’accroître à Charleroi, avec deux avions supplémentaires basés dès cet hiver, sept nouvelles lignes, ainsi que 60 nouveaux emplois. "Le marché belge est important pour nous et ces grèves que personne ne remarque — ne nous empêcheront pas de nous développer. La seule chose qui nous freinerait ? Si l’aéroport augmente ses taxes, comme l’a fait Zaventem, on retirera une grande partie de nos opérations".

Et le patron de Ryanair d’entrer dans sa rhétorique favorite : dénigrer les syndicats belges. "Nous avons de très bons pilotes ici en Belgique. Ce sont de lions (sic) mais ils sont trop influencés par ces ânes (sic) de syndicalistes. Partout ailleurs en Europe, les pilotes ont accepté nos augmentations de salaires Il n’y a qu’ici en Belgique que cela coince". Selon lui, Ryanair ne lit pas les dossiers judiciaires en cours avec les négociations sociales, comme l’affirment les syndicats. "Nous allons commencer à négocier individuellement avec les pilotes. Nous ne sommes pas le problème, ce sont les syndicats belges qui le sont. En plus, ils ne sont pas très malins : ils annoncent une grève le 15 septembre, soit le même jour qu’une grève des contrôleurs aériens français. On devra de toute façon annuler pas mal de vols".

Pour le reste, le patron de Ryanair "ne veut pas perdre son temps" à discuter de la" proposition stupide" venue de France d’imposer un prix minimum des billets d’avion en Europe. "Tout cela ne sert qu’à protéger Air France. On continuera à proposer des prix très bon marché tout en gagnant beaucoup d’argent. On ne pourra peut-être pas proposer des billets à 9 euros les deux années prochaines car le prix du pétrole est trop élevé. Mais on a toujours des tickets à 20 euros et dès qu’on le pourra on diminuera encore ses tarifs pour que tous les citoyens européens puissent continuer à voyager", conclut-il.