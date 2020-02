Lors de sa dernière édition, Batibouw a annoncé de nombreux changements pour l’année 2020. Cette année, le salon sera réduit de deux jours et des salons professionnels auront lieu à côté de Batibouw.

Batibouw 2020 prendra place du samedi 29 février au dimanche 8 mars inclus. De nombreuses nouveautés sont annoncées : les organisateurs du salon ont, en effet, décidé de supprimer les deux journées initialement dédiées aux visiteurs professionnels pour les remplacer par des salons indépendants. Batibouw se concentrera également davantage sur « l’expérience visiteur » en proposant des zones interactives. La digitalisation sera elle aussi omniprésente lors de cette édition.

Trois nouveaux salons pour les professionnels

De moins en moins de particuliers achètent leurs briques, choisissent leur toiture ou encore leurs portes, fenêtres et châssis car les constructeurs de maisons et d’appartements clés sur porte sont en constante augmentation. Pour faire face à cette évolution, Batibouw supprime les deux journées destinées aux professionnels au profit de trois salons qui leur sont exclusivement dédiés. Les architectes pourront cependant se rendre librement au sein de l’ensemble des salons, y compris Batibouw.

Les trois salons professionnels se dérouleront dans le Palais 1 de Brussels Expo. Il s’agit de « FINISHING », un salon dédié au monde du parachèvement (le mercredi 4 mars), de « PROBUILD », un salon consacré au gros œuvre, à la toiture et aux châssis et fenêtres (le mercredi 4 mars également) et d’ « INSTALLPRO », réservé aux installateurs HVAC, sanitaire et électricité (le vendredi 6 mars.) Cette nouvelle formule permettra aux exposants d’être présents aussi bien lors des journées destinées aux particuliers qu’aux professionnels.

Signalons que ces salons indépendants constituent de réelles plateformes de match-making permettant aux visiteurs professionnels et aux exposants de discuter des dernières innovations et de nouer des liens commerciaux.

Un salon pensé spécialement pour le visiteur

Le plan du salon a également été repensé de manière à regrouper les professionnels de secteurs complémentaires dans différentes zones. Notamment la construction et la rénovation, la menuiserie extérieure et les outils, ou encore le chauffage, les systèmes de refroidissement, la ventilation et les énergies (renouvelables).

Les horaires ont, en outre, été adaptés afin de permettre aux visiteurs de découvrir Batibouw après leur journée de travail, sans être bloqués dans les embouteillages. Le salon sera donc ouvert de 12h à 20h30 en semaine et de 10h à 18h30 durant le weekend. Un ticket gratuit sera proposé pour une visite en semaine à partir de 16h (hors nocturne).

La digitalisation omniprésente

Le digital fait partie intégrante de la vie quotidienne et touche tous les secteurs. Batibouw a donc misé cette année sur la digitalisation de ses services. Les visiteurs professionnels et particuliers pourront s’enregistrer en ligne ou sur place afin d’obtenir leur titre d’accès au salon. De cette manière, l’organisateur pourra envoyer des informations plus personnalisées aux visiteurs selon leurs centres d’intérêts. Il est également vivement recommandé de s’enregistrer en ligne au préalable afin d’éviter les files au scanning de l’événement.

Enfin, Batibouw sera disponible en ligne pendant 365 jours sous forme de newsletters, de magazines numériques, de blogs et sur les médias sociaux afin de maintenir l’interaction entre visiteurs et exposants. Une application avec un plan interactif du salon permettra aussi de trouver facilement tous les stands et les infos relatives au salon lors de la visite.

Les visiteurs pourront également retrouver la liste des exposants sur le site web de Batibouw et effectuer une recherche en fonction de leur localisation ou de leur budget.